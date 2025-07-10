В автопарке Филиппа Киркорова появился президентский лимузин за 50 миллионов рублей

10 июля 2025, 11:24

Киркоров пересел в президентский «Аурус»

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певец Филипп Киркоров вновь вышел в свет, удивив публику фееричным появлением. Артист приехал на премию МУЗ-ТВ на новой машине, о которой мечтал уже давно. Подробности сообщает Kp.ru.