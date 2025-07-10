В автопарке Филиппа Киркорова появился президентский лимузин за 50 миллионов рублей
Певец Филипп Киркоров вновь вышел в свет, удивив публику фееричным появлением. Артист приехал на премию МУЗ-ТВ на новой машине, о которой мечтал уже давно. Подробности сообщает Kp.ru.
Киркоров вышел на красную дорожку из роскошного вишневого автомобиля. Необычным лимузином певца оказался Aurus Senat Long — представительский автомобиль с гибридной силовой установкой и полным приводом. Известно, что цена на президентский «Аурус» начинается от 50 миллионов рублей.
Следует отметить, что на боку шикарной машины присутствуют инициалы Киркорова «ФК», что говорит о большой вероятности изготовления автомобиля под заказ. В таком случае стоимость лимузина может быть гораздо больше.
Сам Филипп сообщил, что он может порадовать себя красивыми вещами, так как весьма неплохо зарабатывает. А вот машин в его автопарке немного, но все они «при деле».
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