«Муж для этой песни не подходил»: Наташа Королева рассказала о дуэте со Стасом Михайловым

13 октября 2026, 15:23

Королева уговорила Стаса Михайлова записать легкий дуэт вместо серьезной песни

Наташа Королева (Фото: «Радио 1»)

Наташа Королева рассказала о совместной песне со Стасом Михайловым. Артистка призналась, что сразу услышала композицию как дуэт, а позже решила снять на нее клип.





Эстрадная певица в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv отметила, что исполнители давно знакомы и дружат семьями. На общих торжествах они нередко поют вместе, а объединяют их похожие музыкальные вкусы и энергия. История композиции началась со стихов. Их написала директор Королевой, у которой есть премия «Кинотавра». Затем команда перебирала разные тексты, что-то наигрывала и искала нужное звучание.



Королева сразу поняла, что исполнять трек нужно вдвоем. По ее словам, супруг Сергей Глушко для этой композиции не подходил. Мелодия напомнила артистке музыку Стаса Михайлова, поэтому она решила показать песню именно ему. Однако у мужчины уже имелась другая композиция — серьезная по настроению. Королева предложила отложить ее для другой исполнительницы и записать более легкий трек.





«Я сказала: время такое сложное, нужно спеть о чем-то другом», — объяснила она.