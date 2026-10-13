Клава Кока рассказала о травмах на съемках клипа и сложном периоде в жизни
Певица Клава Кока получила травмы на съемках клипа и до сих пор лечит ногу
Клава Кока призналась, что съемки нового клипа обернулись для нее серьезными травмами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Певица готовит песню, посвященную одному из самых тяжелых периодов своей жизни, когда она даже задумывалась о завершении карьеры.
«Я буду петь про один из самых своих сложных периодов в жизни, про время, когда у меня были мысли закончить карьеру, когда были серьезные изменения в моем внутреннем состоянии. Когда мы снимали клип, я получила сильные травмы, у меня до сих пор есть проблемы с ногой, были ссадины на лице, на руках. По мышце есть проблема», — рассказала артистка на финале «Музыкастинга 9.0» на «Новом Радио».По словам Клавы, последствия съемок до сих пор дают о себе знать: у певицы остаются проблемы с ногой и мышцей. Подробностей о характере травм и сроках восстановления она не раскрыла.
Кроме того, артистка прокомментировала семейную жизнь с Димой Масленниковым. На фоне недавних обсуждений их брака Клаву спросили, не успела ли она разочароваться в семейной жизни за первые два месяца.
«В семейной жизни разочароваться за два месяца? Нет! Все хорошо», — коротко ответила певица.