Клава Кока рассказала о травмах на съемках клипа и сложном периоде в жизни

13 октября 2026, 13:04

Певица Клава Кока получила травмы на съемках клипа и до сих пор лечит ногу

Клава Кока (Фото: Instagram* / @klavacoca)

Клава Кока призналась, что съемки нового клипа обернулись для нее серьезными травмами. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Певица готовит песню, посвященную одному из самых тяжелых периодов своей жизни, когда она даже задумывалась о завершении карьеры.





«Я буду петь про один из самых своих сложных периодов в жизни, про время, когда у меня были мысли закончить карьеру, когда были серьезные изменения в моем внутреннем состоянии. Когда мы снимали клип, я получила сильные травмы, у меня до сих пор есть проблемы с ногой, были ссадины на лице, на руках. По мышце есть проблема», — рассказала артистка на финале «Музыкастинга 9.0» на «Новом Радио».

«В семейной жизни разочароваться за два месяца? Нет! Все хорошо», — коротко ответила певица.