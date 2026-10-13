Наташа Королева рассказала новые подробности о смерти Сергея Соседова и их спорах
Наташа Королева: смерть Сергея Соседова потрясла шоу-бизнес
Смерть музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова стала тяжелым ударом для его коллег. Наташа Королева призналась, что до сих пор не может принять случившееся, и назвала журналиста уникальным человеком, которого все обожали.
Эстрадная певица в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv рассказала о реакции на скоропостижную смерть Сергея Соседова. Артистка подчеркнула, что новость потрясла многих представителей шоу-бизнеса.
«Мы до сих пор находимся в шоке. Ой, Серега был, конечно, потрясающим, невероятным, уникальным и штучным. То, что с ним произошла такая нелепая случайность», — сказала она.
По словам Королевой, трагедия заставила ее по-новому задуматься о жизни. Знаменитость назвала уход Соседова большой утратой. Королева вспомнила его тонкий характер, эрудицию и увлеченность историями российской эстрады.
«Он очень тонкий, он очень ранимый, он очень грамотный, он умнейший. Как с ним было приятно пообщаться, как он знал все эти истории про наших уважаемых коллег. Я говорю, он уникальный, уникальный», — поделилась артистка.
Королева призналась, что их отношения не всегда проходили без споров. Однажды они сцепились за кулисами проекта. По мнению певицы, Соседов, симпатизировавший Азизе, слишком высоко оценивал ее выступления.
«Сережа, ну это некрасиво. Как бы ты ни объективен, а ты не имеешь права быть необъективен, потому что все-таки к твоему мнению очень прислушиваются. Тебе доверяют, тебе верят», — вспомнила Королева.
Несмотря на разногласия, певица с теплом говорила о критике. Она рассказала, что на день рождения подарила ему несколько рубашек, чтобы он мог подобрать их к сценическим образам. Артистка заметила, что в последнее время Соседов переживал подъем. Он сделал волосы после операции и радовался переменам во внешности. Королевой казалось, что для телеведущего наступил звездный час.
«Он прям летал на крыльях, вот он не ходил, а летал, и вот летел и поскользнулся», — заключила певица.
О смерти Сергея Соседова стало известно 23 сентября 2026 года. Журналисту и телеведущему было 58 лет. Он упал с лестницы, а травма привела к отеку мозга. Соседов работал журналистом, писал о музыке и получил известность благодаря прямым и эмоциональным оценкам артистов на телевидении.