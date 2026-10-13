Наташа Королева рассказала новые подробности о смерти Сергея Соседова и их спорах

13 октября 2026, 10:01

Наташа Королева: смерть Сергея Соседова потрясла шоу-бизнес

Наташа Королева (Фото: «Радио 1»)

Смерть музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова стала тяжелым ударом для его коллег. Наташа Королева призналась, что до сих пор не может принять случившееся, и назвала журналиста уникальным человеком, которого все обожали.





Эстрадная певица в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv рассказала о реакции на скоропостижную смерть Сергея Соседова. Артистка подчеркнула, что новость потрясла многих представителей шоу-бизнеса.





«Мы до сих пор находимся в шоке. Ой, Серега был, конечно, потрясающим, невероятным, уникальным и штучным. То, что с ним произошла такая нелепая случайность», — сказала она.

«Он очень тонкий, он очень ранимый, он очень грамотный, он умнейший. Как с ним было приятно пообщаться, как он знал все эти истории про наших уважаемых коллег. Я говорю, он уникальный, уникальный», — поделилась артистка.

«Сережа, ну это некрасиво. Как бы ты ни объективен, а ты не имеешь права быть необъективен, потому что все-таки к твоему мнению очень прислушиваются. Тебе доверяют, тебе верят», — вспомнила Королева.

«Он прям летал на крыльях, вот он не ходил, а летал, и вот летел и поскользнулся», — заключила певица.