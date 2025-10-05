Муж-насильник, конфликт с Ивлеевой и пластические операции: Юлии Коваль 34 года. Как сложилась судьба ведущей «Орла и решки»
Юлия Коваль — блогер, телеведущая и участница популярных шоу. Известность к ней пришла после работы на «Матч ТВ» и участия в проекте «Орел и решка». Сегодня Коваль активно ведет блог, появляется в телевизионных шоу и часто становится героиней обсуждаемых медийных историй. 5 октября ей исполняется 32 года. О биографии Коваль, ее семье, карьере и последних скандалах, расскажет «Радио 1».
Детство и юность Юлии КовальЮлия Коваль родилась в Донецке в 1993 году. Её биологический отец ушел из семьи ещё до её рождения, поэтому воспитанием занимался отчим, о котором Юлия всегда отзывалась с теплом, называя папой. В семье также есть младший брат. С ранних лет девочка проявляла активность и интерес к самым разным занятиям — посещала танцы, музыкальную школу и спортивные секции.
Переломным моментом стало появление в доме компьютера. Родители запрещали дочери увлекаться играми, однако Юлия установила футбольный симулятор FIFA под предлогом, что в него играет брат. Увлечение быстро переросло в страсть: Коваль проводила за игрой дни и ночи, обыгрывала одноклассников и к 10 классу стала чемпионкой школы. Полученные знания футбола в дальнейшем пригодились ей в телевизионной карьере. Более того, увлечение позволило девушке не посещать уроки информатики.
Образование Юлии КовальПосле школы Коваль поступила в Таврический национальный университет в Симферополе на факультет «Иностранная филология». В 2015 году она окончила вуз и переехала в Москву, где прошла обучение в Школе телевидения и кино при «Останкино». Этот шаг приблизил Юлию к мечте о телевидении, и вскоре она получила первые предложения о работе.
Карьера на телевидении
Начало пути на «Матч ТВ»
В 2018 году Юлия Коваль пришла на «Матч ТВ». Она стала ведущей программы «Вэлкам ту Раша», выходившей накануне Чемпионата мира по футболу. Соведущим Коваль был спортивный комментатор Роман Нагучев. Вместе они посетили 11 городов России, рассказывая о подготовке к турниру.
Позже Юлия призналась, что первое впечатление о соведущем было скептическим, однако со временем она увидела в нём много схожих черт и изменила мнение.
«Кибератлетика» и киберспорт
После завершения чемпионата Юлию пригласили вести передачу «Кибератлетика», посвящённую киберспорту. Её увлечение FIFA помогло пройти кастинг, где она обошла десятки претенденток. Ведущей Коваль стала вместе с Павлом Шабалиным — известным комментатором турниров по World of Tanks. Несмотря на отсутствие опыта в геймерской среде, Юлия быстро освоилась и изменила своё мнение о киберспорте.
Блог и популярность в интернете
Параллельно с телевизионной карьерой Юлия развивала личный блог, где делилась фотографиями из путешествий. Её контент стремительно набирал популярность: количество подписчиков перевалило за 500 тысяч. Кроме того, Коваль появилась в YouTube-шоу Насти Ивлеевой AGENT SHOW, где зрителям запомнились её забавные ролики.
«Орел и решка» и известность
В марте 2020 года Юлия Коваль стала ведущей 22-го сезона популярного тревел-шоу «Орел и решка». Её напарником был блогер Ян Гордиенко. Создатели объясняли выбор ведущих их смелостью и готовностью к экспериментам. Съёмки проходили в Лас-Вегасе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Майами, Раджастане, на Андаманских островах, а также в Европе. Юлия признавалась, что ранние подъёмы и длительные походы давались ей тяжело, но участие стало бесценным опытом.
В октябре того же года Коваль приняла участие и в 23-м сезоне шоу — «Девчата», где путешествовала вместе с Настей Ивлеевой.
Личная жизнь Юлии КовальТелеведущая неохотно делится подробностями личной жизни. Она была замужем за крымским бизнесменом Михаилом Штырлиным. Они познакомились на улице, когда ей было 19 лет, а ему — 50. В 2015 году у пары родился сын Тимофей. Мужчина даже посвятил возлюбленной линейку вин KOVAL. Однако в 2019 году брак распался. 18 марта 2025 года стало известно, что 50-летнего Михаила посадили на 17 лет за изнасилование шести девочек. После расставания с ним у Юлии были и другие отношения, однако имена избранников не раскрывала.
В 2021 году появились слухи о её романе с рэпером Элджеем, мужем Насти Ивлеевой. Разлад в семье пары завершился разводом, но подруги вскоре помирились.
Пластические операцииТелеведущая не скрывает обращения к пластическим хирургам. После родов Юлия сделала вагинопластику. В 2023 году она рассказала о серьёзных изменениях во внешности: уменьшила талию, увеличила грудь и скорректировала форму бёдер.
Конфликт Юлии Коваль с Настей ИвлеевойМежду Юлией Коваль и её бывшей подругой Настей Ивлеевой разгорелся скандал. Поводом стало высказывание Юлии, попросившей не сравнивать её с Ивлеевой. Настя обвинила коллегу в предательстве.
В ответ Коваль в своём телеграм-канале заявила, что в начале их дружбы делилась доходом с Настей в соотношении 30/70 в её пользу, подчёркивая, что помогала подруге в период, когда у той не было ни аудитории, ни денег. После публикации на Коваль обрушилась волна критики: многие пользователи напомнили, что именно благодаря Ивлеевой Юлия получила известность.
Скандал совпал с прекращением их общения после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор», вызвавшей общественный резонанс.