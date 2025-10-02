Иск ветерана Трещёва к Пугачёвой на 1,5 млрд рублей отправили обратно без рассмотрения
Тверской суд Москвы вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачёвой на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
В суде уточнили, что исковое заявление возвращено заявителю.
По закону иски в большинстве случаев подаются по месту жительства ответчика. Ранее иск Трещёва был зарегистрирован Савёловским судом Москвы, но оставлен без движения.
Поводом для подачи иска стало интервью Пугачёвой, опубликованное 10 сентября на канале «Скажи Гордеевой»**. Трещев заявил о нарушении чести и достоинства, так как воспринял слова певицы как обращённые лично к нему.
