Иск ветерана Трещёва к Пугачёвой на 1,5 млрд рублей отправили обратно без рассмотрения

02 октября 2025, 16:06

Суд вернул ветерану Афганистана иск против Аллы Пугачёвой

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

Тверской суд Москвы вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачёвой на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.