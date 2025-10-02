«Сама себя лишила»: Тарасова призвала Валиеву вернуться к тренеру Тутберидзе

02 октября 2025, 17:05

Тарасова заявила о рисках для карьеры Валиевой после ухода от Тутберидзе

Камила Валиева (Фото: Telegram @kamilavalieva26official)

Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала уход фигуристки Камилы Валиевой от Этери Тутберидзе.





В беседе с Общественной Службой Новостей Тарасова заявила, что этот шаг не сулит спортсменке ничего хорошего.

«Не будет у Валиевой без Тутберидзе такой блестящей карьеры после выхода из дисквалификации, как ей обещает Соколовская. Именно у Тутберидзе есть опыт подготовки настоящих чемпионов», — высказалась тренер.