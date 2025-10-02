«Сама себя лишила»: Тарасова призвала Валиеву вернуться к тренеру Тутберидзе
Тарасова заявила о рисках для карьеры Валиевой после ухода от Тутберидзе
Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала уход фигуристки Камилы Валиевой от Этери Тутберидзе.
В беседе с Общественной Службой Новостей Тарасова заявила, что этот шаг не сулит спортсменке ничего хорошего.
«Не будет у Валиевой без Тутберидзе такой блестящей карьеры после выхода из дисквалификации, как ей обещает Соколовская. Именно у Тутберидзе есть опыт подготовки настоящих чемпионов», — высказалась тренер.Тарасова выразила надежду, что Валиева ушла временно для участия в шоу Татьяны Навки, но не поняла, зачем для этого менять тренера. Она посоветовала Камиле сделать всё, чтобы вернуться к Тутберидзе и не упустить шанс на будущие олимпийские победы.
Напомним, Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года, и сейчас она не может участвовать в соревнованиях.