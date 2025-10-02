Гимнастка Дина Аверина готова ради семьи оставить карьеру

02 октября 2025, 14:59

Гимнастка Дина Аверина призналась, что ставит семью выше работы

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв (Фото: Instagram* / @dinaverina98)

Гимнастка Дина Аверина заявила, что на данный момент главной для неё является семья, а не спортивная карьера. В интервью «7дней.ru» спортсменка отметила, что после свадьбы с Дмитрием Соловьёвым её жизнь кардинально изменилась. Теперь её основной целью стало создание домашнего очага и рождение детей. При этом Аверина уточнила, что полностью от работы она не отказывается, но её график стал менее загруженным.