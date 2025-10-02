Гимнастка Дина Аверина готова ради семьи оставить карьеру
Гимнастка Дина Аверина заявила, что на данный момент главной для неё является семья, а не спортивная карьера. В интервью «7дней.ru» спортсменка отметила, что после свадьбы с Дмитрием Соловьёвым её жизнь кардинально изменилась. Теперь её основной целью стало создание домашнего очага и рождение детей. При этом Аверина уточнила, что полностью от работы она не отказывается, но её график стал менее загруженным.
Спортсменка подчеркнула, что на первом месте для неё семья, а проекты, шоу и мастер-классы идут уже после неё. По её словам, в жизни всегда приходится чем-то жертвовать, но она не хочет ставить под угрозу отношения с близкими, поскольку семья для неё является самым важным.
Дина также отметила, что завершение спортивной карьеры позволило ей понять, что можно совмещать разные аспекты жизни. Благодаря этому, несмотря на приоритет семейных отношений, ей удаётся находить время и для работы.
