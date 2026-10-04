04 октября 2026, 14:13

Юлия Коваль (Фото: Instagram* / koval_now)

Телеведущей, блогеру и бывшей звезде тревел-шоу «Орел и решка» Юлии Коваль 5 октября исполняется 33 года. Эта хрупкая блондинка с громким смехом прошла путь от донецкой школьницы, обыгрывавшей одноклассников в FIFA, до одной из самых обсуждаемых фигур российского шоу-бизнеса. Ее карьера была насыщена не только триумфами на «Матч ТВ» и в популярных телепроектах, но и громкими публичными скандалами, болезненным расставанием с отцом сына и драматичным разрывом с некогда лучшей подругой Настей Ивлеевой. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Юлии Коваль Образование Юлии Коваль Карьера на телевидении Личная жизнь Юлии Коваль Пластические операции Конфликт Юлии Коваль с Настей Ивлеевой



Детство и юность Юлии Коваль

Юлия Коваль (Фото: Instagram* / koval_now)

Образование Юлии Коваль

Карьера на телевидении

Юлия Коваль (Фото: Instagram* / koval_now)

Начало пути на «Матч ТВ»

«Кибератлетика» и киберспорт

Блог и популярность в интернете

«Орел и решка» и известность

Личная жизнь Юлии Коваль

Юлия Коваль (Фото: Instagram* / koval_now)

Пластические операции

Конфликт Юлии Коваль с Настей Ивлеевой