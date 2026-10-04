Денег нет: новая компания Сергея Жукова ушла в огромный минус

04 октября 2026, 13:17

Новый бизнес Сергея Жукова показал нулевую выручку и убыток в 3,7 млн рублей

Сергей Жуков (Фото: Instagram* / @sezhukov)

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков оказался среди совладельцев новой компании — ООО «РВИ». Организация была зарегистрирована в Москве в декабре 2024 года и работает в сфере исполнительских искусств. Жукову принадлежит 70% компании. Еще 30% находится у Вадима Бакунева, который также занимает должность генерального директора. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».