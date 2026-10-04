Денег нет: новая компания Сергея Жукова ушла в огромный минус
Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков оказался среди совладельцев новой компании — ООО «РВИ». Организация была зарегистрирована в Москве в декабре 2024 года и работает в сфере исполнительских искусств. Жукову принадлежит 70% компании. Еще 30% находится у Вадима Бакунева, который также занимает должность генерального директора. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Первый полноценный финансовый результат оказался не самым впечатляющим. По итогам 2025 года выручка ООО «РВИ» составила 0 рублей, при этом компания получила убыток в размере 3,7 млн рублей.
Таким образом, за первый отчетный год бизнес пока не принес совладельцам дохода, а расходы заметно превысили поступления. Впрочем, для нового проекта подобные результаты не обязательно означают, что компания не будет развиваться дальше.
Сергей Жуков при этом продолжает активно заниматься концертной и продюсерской деятельностью, а новый бизнес может быть рассчитан на более долгосрочную перспективу.
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