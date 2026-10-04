«Все это стоит миллионов 300»: Прохор Шаляпин оценил шоу Ольги Бузовой
Прохор Шаляпин заявил, что шоу Ольги Бузовой может стоить около 300 млн рублей
Прохор Шаляпин оценил расходы на масштабные концерты российских артистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По мнению певца, зарабатывать непосредственно на концертных шоу удаётся далеко не всем представителям отечественного шоу-бизнеса.
«Кто я знаю, что хорошо заработал на концертах — "Руки вверх!", Баста и, по-моему, еще кто-то. В основном, все артисты вкладывают деньги — это как имиджевая история», — заявил Шаляпин.Отдельно артист высказался о шоу Ольги Бузовой. По его оценке, стоимость такой масштабной постановки может достигать 300 млн рублей.
«Все это (шоу Оли Бузовой) стоит миллионов 300. Вы что смеетесь? Вы знаете какая аренда? Сколько персонала? За все плати!» — объяснил Прохор.Сам Шаляпин устраивать подобные масштабные концерты пока не планирует. Причина, по его словам, довольно простая — ему не хочется тратить на шоу собственные деньги.