«Все это стоит миллионов 300»: Прохор Шаляпин оценил шоу Ольги Бузовой

04 октября 2026, 14:12

Прохор Шаляпин заявил, что шоу Ольги Бузовой может стоить около 300 млн рублей

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин оценил расходы на масштабные концерты российских артистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По мнению певца, зарабатывать непосредственно на концертных шоу удаётся далеко не всем представителям отечественного шоу-бизнеса.





«Кто я знаю, что хорошо заработал на концертах — "Руки вверх!", Баста и, по-моему, еще кто-то. В основном, все артисты вкладывают деньги — это как имиджевая история», — заявил Шаляпин.

«Все это (шоу Оли Бузовой) стоит миллионов 300. Вы что смеетесь? Вы знаете какая аренда? Сколько персонала? За все плати!» — объяснил Прохор.