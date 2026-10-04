«На широкую руку»: Евгения Медведева рассказала о свадьбе на 200 гостей
Евгения Медведева призналась, что её свадьба превзошла все ожидания
Евгения Медведева поделилась подробностями свадьбы с Ильдаром Гайнутдиновым. Фигуристка призналась, что молодожёны устроили действительно масштабное торжество, пригласив около 200 гостей и большое количество артистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Евгении, подготовку к празднику она доверила профессиональным организаторам. Благодаря этому молодожёны смогли практически не заниматься хлопотами и просто наслаждаться своим важным днём.
«Все как в мечте. Я считаю, что мы выбрали самых лучших организаторов, они освободили нас от всех хлопот абсолютно. Мы знали, что пройдет классно, но что настолько — мы не ожидали», — рассказала Медведева на съёмках шоу «Дискотека 90-х на льду».При этом у Евгении и Ильдара был один главный страх — из-за большого количества гостей и насыщенной программы не успеть уделить внимание друг другу.
«Самым страшным сценарием для нас было, что вдруг нам придется распыляться на кого-то кроме друг друга, боялись не запомнить друг друга в этот день», — призналась фигуристка.На празднике выступили приглашённые артисты, а всего на свадьбе присутствовали около 200 гостей.
«На широкую руку сыграли свадьбу», — отметила Евгения, добавив, что гости тоже помогли сделать торжество особенным.Отдельного свадебного путешествия у супругов не было — они его заранее не планировали. Зато после официальной регистрации, по словам Медведевой, их чувства стали только крепче: после заветного штампа молодожёны начали любить друг друга ещё больше.