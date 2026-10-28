28 октября 2026, 13:40

Светлана Смехнова (фото: кадр из фильма «Берег принцессы Люськи»)

Одна из самых узнаваемых актрис 70-х годов, Светлана Смехнова, уехала в Югославию за режиссёром Драганом Благоевичем, прожила с ним девять лет и вернулась в Москву. Спустя десятилетия бывший муж поселился в её квартире на Арбате, а потом артистка пришла в студию «Пусть говорят» с признанием: после эфира ей страшно ехать домой. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Светлана Смехнова: слава, девять лет в Белграде и страх вернуться домой Влюблённость и переезд Возвращение и новая ловушка Скандальное заявление в эфире «Пусть говорят»

Светлана Смехнова: слава, девять лет в Белграде и страх вернуться домой

Влюблённость и переезд



Светлана Смехнова (фото: РИА Новости/Травкин)

Возвращение и новая ловушка

Скандальное заявление в эфире «Пусть говорят»