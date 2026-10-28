Муж превратил жизнь в ад, а дочь пыталась отобрать квартиру: что звезда «Таёжной повести» Светлана Смехнова рассказала в эфире «Пусть говорят» и почему боялась ехать домой после шоу
Одна из самых узнаваемых актрис 70-х годов, Светлана Смехнова, уехала в Югославию за режиссёром Драганом Благоевичем, прожила с ним девять лет и вернулась в Москву. Спустя десятилетия бывший муж поселился в её квартире на Арбате, а потом артистка пришла в студию «Пусть говорят» с признанием: после эфира ей страшно ехать домой. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Светлана Смехнова: слава, девять лет в Белграде и страх вернуться домойВ 70-е годы Светлану Смехнову знала вся страна по «Дочкам-матерям» и «Таёжной повести», где она сыграла Элю, которую находят в зимовье. Ей прочили десятки ролей, славу и обожание. Она выбрала другой путь — ради одного человека.
Влюблённость и переездСветлане было 29, когда состоялось её знакомство с югославским режиссёром Драганом Благоевичем, приехавшим в Москву. По собственным воспоминаниям актрисы, уже первое свидание оставило странное впечатление, но «советская Мэрилин Монро» объяснила это волнением и атмосферой проб. Позже эти моменты воспринимались иначе. Смехнова уехала с ним в Белград, тогда — в Югославию. Сама артистка вспоминала, что на родине он был другим человеком: «попал на свою почву».
Начался период, который звезда фильма «Дочки-матери» называла очень тяжёлым, — ссоры, ревность, эмоциональное давление, унизительные слова. Молодая женщина приходила в театр уставшей и безрадостной, но коллеги не решались вмешиваться: она ведь замужем, сама выбрала. Этот период длился девять лет. В браке родились двое детей — сын Михаил и дочь Анастасия. Она работала в театре, переквалифицировалась в хореографа, позже её взяли в труппу.
Возвращение и новая ловушкаЧерез время Светлана всё-таки ушла от мужа и вернулась в Москву. Жила одна — тихо, спокойно, в своей квартире на Арбате. Но спустя десятилетия бывший супруг вместе с дочерью и её детьми приехал в Москву и поселился у неё. Трудная атмосфера вернулась. По рассказам Смехновой в ток-шоу, бывший муж с утра читал ей проповеди, говорил, что она плохой человек и попадёт в ад.
Актриса рассказывала, как Драган ставил бутылку возле её кровати и вызывал скорую, чтобы женщину приняли за алкоголичку. Она осталась в Москве, получала пенсию, общалась с людьми. Её жизнь в последние годы была более чем скромной — говорили даже, что она общается с бездомными, потому что с ними проще, чем с родными.
Скандальное заявление в эфире «Пусть говорят»В 2021 году Смехнова пришла в студию «Пусть говорят». Женщина рассказывала, что дочь и бывший муж претендуют на квартиру, рассказала, как боится возвращаться: «После эфира мне страшно ехать домой». Часть зрителей тогда сочла это преувеличением и способом привлечь внимание.
Сейчас Светлане Фёдоровне за 70, она живёт в Москве. Информации о её сегодняшней жизни немного. Известно, что, сын Михаил живёт в Черногории и поддерживает мать, дочери рядом нет.