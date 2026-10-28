«Я тебе мужа подогнала»: Анна Семенович вспомнила ссору с Татьяной Булановой

28 октября 2026, 19:43

Анна Семенович раскрыла подробности конфликта с Татьяной Булановой из-за песни

Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Анна Семенович рассказала о конфликте с Татьяной Булановой, который возник из-за песни. Несмотря на то что артистки уже смогли уладить разногласия, Анна до сих пор считает эту историю довольно необычной. Подробностями она поделилась в эфире шоу «Утро. ТНТ».