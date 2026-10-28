«Я тебе мужа подогнала»: Анна Семенович вспомнила ссору с Татьяной Булановой
Анна Семенович рассказала о конфликте с Татьяной Булановой, который возник из-за песни. Несмотря на то что артистки уже смогли уладить разногласия, Анна до сих пор считает эту историю довольно необычной. Подробностями она поделилась в эфире шоу «Утро. ТНТ».
По словам Семенович, она искала новую композицию для осеннего репертуара и обратилась к авторам. Одна из предложенных песен сразу ей понравилась, поэтому певица связалась с композитором, чтобы обсудить возможность записи. Однако выяснилось, что на эту же композицию претендует Татьяна Буланова.
Анна решила напрямую поговорить с коллегой. Но Татьяна объяснила, что песня ей особенно близка и идеально подходит под её музыкальный стиль. Семенович, в свою очередь, отметила, что тоже хочет экспериментировать с репертуаром и отходить от привычного образа исполнительницы исключительно позитивных песен, пробуя себя в более лирических композициях.
В итоге между певицами произошла небольшая размолвка. Анна призналась, что ситуация её сильно задела, ведь она вспомнила, что именно благодаря ей Татьяна познакомилась со своим нынешним мужем Валерием. С юмором Семенович возмутилась: «Я тебе мужа подогнала, а ты мне песню зажала!»
К счастью, разногласия остались в прошлом, и артисткам удалось помириться. Теперь история с несостоявшимся музыкальным сотрудничеством стала поводом для откровенного рассказа, а не причиной продолжения конфликта.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России