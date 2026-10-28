«Мы с ней соседки»: Надежда Сысоева вступилась за Валентину Алексееву на фоне критики

28 октября 2026, 19:23

Надежда Сысоева рассказала, как Валентина Алексеева справляется с хейтом

Надежда Сысоева (Фото: Instagram* / @inadenka)

Актриса и юмористка Надежда Сысоева поддержала Валентину Алексееву и поделилась наблюдениями за её повседневной жизнью. По словам артистки, они живут по соседству, поэтому Надежда может видеть, насколько активно девушка занимается своими делами и справляется с возникающими трудностями.





Об этом Сысоева рассказала Super на пресс-завтраке с Димой Масленниковым, Клавой Кокой и участниками шоу «Три острова». Юмористка отметила, что Валентина постоянно куда-то спешит и ведёт насыщенную жизнь.





«Я Валю поддерживаю, мы с ней соседки, поэтому я прекрасно вижу, как она справляется, как всё время спешит по каким-то делам. Заходит, выходит, наблюдаю за её ростом. Она большая молодец», — поделилась Надежда.