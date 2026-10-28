«Мои шутки убрали из эфира»: Марго Овсянникова рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой

28 октября 2026, 19:02

Певица Марго обвинила Ольгу Бузову в раннем вылете из «Звёзд в джунглях»

Марго Овсянникова (Фото: Instagram* / @mmmargaaret)

Певица Марго считает, что её участие в шоу «Звёзды в джунглях» оказалось короче, чем могло бы быть, из-за конфликта с Ольгой Бузовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Своими подозрениями артистка поделилась на пресс-бранче шоу «Три острова», заявив, что ведущей не понравились её шутки. По словам Овсянниковой, она не думает, что Бузова напрямую принимает решения об испытаниях участников, однако предположила, что та могла повлиять на ситуацию через других людей на проекте.





«Считаю, что я поучаствовала в проекте не так много благодаря Оле Бузовой, потому что ей не понравились мои шутки. Вряд ли она что-то решает на шоу, хотя можно подговорить кого-то из ребяточек, которые могут что-то подшаманить, и ты вдруг пойдёшь на испытание, на которое ты не должен идти», — рассказала певица.