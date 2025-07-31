31 июля 2025, 14:49

Константин Крюков и Алена Бондарчук (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

31 июля актрисе Алене Бондарчук исполнилось бы 63 года. Дочь режиссёра Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой ушла из жизни в 2009 году после тяжёлой борьбы с онкологией. Родные до сих пор уверены — в ее смерти виноваты врачи. Как она прожила свою жизнь и почему не смогла обрести семейного счастья, расскажет «Радио 1».





Содержание Алена Бондарчук: биография

Карьера Алены Бондарчук: первые роли и принципы Отношения с отцом и братом Звездные роли в 2000-х Личная жизнь Алены Бондарчук: поиск любви и разочарования Роковой диагноз и борьба за жизнь Алены Бондарчук

Алена Бондарчук: биография



Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева (фото: кадр из программы «Судьба человека»)



Карьера Алены Бондарчук: первые роли и принципы

«Я видела, как отец работает с актерами, и научилась понимать — когда режиссеру можно доверять», — рассказывала она.

Отношения с отцом и братом

Константин Крюков и Федор Бондарчук (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

«В кабинет или спальню родителей нам нельзя было входить без стука. Папа всегда был в работе. Он даже не знал, в какой школе мы учимся, путал, в каком классе. Одно время мы с Федором сильно обиделись, когда папа сказал: "Для меня важна работа, а не дети". Но и любимчиков у него не было…» — вспоминала актриса.

Звездные роли в 2000-х

Личная жизнь Алены Бондарчук: поиск любви и разочарования

Алена Бондарчук (фото: кадр из сериала «Тихий Дон»)

«После развода у меня появилась свобода, и мне было интересно в ней существовать. Я могла купить билет и куда-нибудь полететь, что-то посмотреть, я вновь была актрисой, а не только Костиной мамой», — вспоминала Бондарчук.

Роковой диагноз и борьба за жизнь Алены Бондарчук