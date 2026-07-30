Лерчек прибыла в суд и может отправиться под арест
Валерия Чекалина, известная как Лерчек, прибыла в Гагаринский суд Москвы, где возобновили производство по её уголовному делу. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал SHOT.
На заседание Чекалина приехала вместе со своим партнёром Луисом Сквиччиарини. По итогам слушаний суд может снова отправить её под домашний арест.
Ранее производство по делу приостановили из-за болезни Валерии. Однако накануне прокуратура попросила суд заменить Лерчек запрет определённых действий на домашний арест. Причиной стала покупка билетов в Петербург: 7 мая блогерша приобрела билет из Москвы, а 10 мая — обратный, что противоречит установленным ограничениям.
В обосновании прокуроры сослались на сведения НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина: согласно заключению медучреждения, состояние здоровья Чекалиной и соблюдение врачебных рекомендаций позволяют ей участвовать в заседаниях, несмотря на лечение от онкологического заболевания.
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