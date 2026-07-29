Андрей Мерзликин показал отпуск с детьми после развода
Актёр Мерзликин вместе с четырьмя детьми отправился на Алтай
Андрей Мерзликин проводит отпуск на Алтае в компании своих четверых детей. Актер показал в личном блоге, как проходят семейные каникулы после развода с бывшей супругой Анной Осокиной.
В путешествие вместе с артистом отправились его дети: 19-летний Фёдор, 17-летняя Серафима, 15-летняя Евдокия и 10-летний Макар. Семья остановилась в загородном комплексе с отдельными виллами, баней и рестораном.
Судя по кадрам, они уже успели насладиться отдыхом на природе и искупаться в горячем чане под открытым небом. По словам Мерзликина, на Алтай он приезжает уже второй год подряд и каждый раз выбирает одно и то же место.
«Второй раз подряд приезжаем на горный Алтай и останавливаемся в одном и том же месте. Место силы или любимое место — вот оно у меня здесь. Зеркальные домики. Всем хорошего отпуска, если он у вас есть — это уже счастье», — поделился актер.Напомним, Андрей Мерзликин воспитывает четверых детей, которые родились в браке с Анной Осокиной. Супруги прожили вместе 19 лет, однако в прошлом году стало известно об их расставании, а позже брак был официально расторгнут. Несмотря на развод, актер продолжает проводить много времени с детьми и регулярно делится совместными моментами с подписчиками.