Достижения.рф

«Шутка вышла неудачной»: Калашникова поддержала Боню в конфликте с Бородиной

Анна Калашникова поддержала Викторию Боню в конфликте с Ксенией Бородиной
Анна Калашникова (Фото: Instagram* @annakalash)

Артистка Анна Калашникова высказалась в поддержку Виктории Бони в её противостоянии с Ксенией Бородиной, которое возникло из-за неудачного снимка.



В беседе с «Газетой.Ru» Анна заявила, что Виктория не преследовала цели обидеть или оскорбить Ксению своим интернет-комментарием. Артистка назвала произошедшее неудачной шуткой.

«Я сомневаюсь, что Боня стала бы сознательно провоцировать публичный конфликт, прекрасно понимая, что любой её комментарий тут же разойдётся по соцсетям — это слишком очевидные репутационные риски», — пояснила Калашникова.
Звезда ток-шоу отметила, что Бородина отреагировала резко, потому что восприняла слова Бони как личную провокацию.
«Считаю, что им нужно было лично этот вопрос решить и не переходить в публичные разборки на глазах у всех СМИ и подписчиков», — добавила Анна.
Следует отметить, что Виктория Боня извинилась перед Ксенией Бородиной после конфликта.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0