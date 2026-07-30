«Шутка вышла неудачной»: Калашникова поддержала Боню в конфликте с Бородиной

30 июля 2026, 15:38

Анна Калашникова поддержала Викторию Боню в конфликте с Ксенией Бородиной

Анна Калашникова (Фото: Instagram* @annakalash)

Артистка Анна Калашникова высказалась в поддержку Виктории Бони в её противостоянии с Ксенией Бородиной, которое возникло из-за неудачного снимка.





В беседе с «Газетой.Ru» Анна заявила, что Виктория не преследовала цели обидеть или оскорбить Ксению своим интернет-комментарием. Артистка назвала произошедшее неудачной шуткой.

«Я сомневаюсь, что Боня стала бы сознательно провоцировать публичный конфликт, прекрасно понимая, что любой её комментарий тут же разойдётся по соцсетям — это слишком очевидные репутационные риски», — пояснила Калашникова.

«Считаю, что им нужно было лично этот вопрос решить и не переходить в публичные разборки на глазах у всех СМИ и подписчиков», — добавила Анна.