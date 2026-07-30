«Шутка вышла неудачной»: Калашникова поддержала Боню в конфликте с Бородиной
Анна Калашникова поддержала Викторию Боню в конфликте с Ксенией Бородиной
Артистка Анна Калашникова высказалась в поддержку Виктории Бони в её противостоянии с Ксенией Бородиной, которое возникло из-за неудачного снимка.
В беседе с «Газетой.Ru» Анна заявила, что Виктория не преследовала цели обидеть или оскорбить Ксению своим интернет-комментарием. Артистка назвала произошедшее неудачной шуткой.
«Я сомневаюсь, что Боня стала бы сознательно провоцировать публичный конфликт, прекрасно понимая, что любой её комментарий тут же разойдётся по соцсетям — это слишком очевидные репутационные риски», — пояснила Калашникова.Звезда ток-шоу отметила, что Бородина отреагировала резко, потому что восприняла слова Бони как личную провокацию.
«Считаю, что им нужно было лично этот вопрос решить и не переходить в публичные разборки на глазах у всех СМИ и подписчиков», — добавила Анна.Следует отметить, что Виктория Боня извинилась перед Ксенией Бородиной после конфликта.