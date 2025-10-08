Жасмин, настоящее имя которой Сара Манахимова, — одна из самых известных певиц России. Она стала первой исполнительницей из страны, удостоенной премии MTV Russia Music Awards. В материале «Радио 1» мы подробно рассмотрим её путь к успеху, творческую карьеру и личные испытания.
Ранние годы Сары Манахимовой
Сара Манахимова родилась в Дербенте в творческой семье 12 октября 1977 года. С раннего детства её окружал мир искусства, но в юности она не мечтала о карьере артистки. Девочка увлекалась английским языком и планировала поступить на филологический факультет. Однако отсутствие нужного института в родном городе и нежелание родителей отпускать её в столицу изменили её планы. В итоге Сара окончила медицинский колледж с отличием, куда её уговорила подать документы мама.
Первые шаги на сцене
Во время учёбы в колледже Сара впервые вышла на сцену в студенческом КВН, где её команда медиков одержала победу в музыкальном конкурсе. Это событие стало поворотным моментом для будущей певицы. Под руководством Натальи Андриановой, педагога училища имени Гнесиных, Сара начала серьёзно заниматься вокалом и поняла, что пение — это не просто хобби, а её призвание.
Первые хиты Жасмин
В конце 1999 года вышел первый клип Жасмин на песню «Так бывает», который стал настоящим хитом. Псевдоним она выбрала в честь арабской принцессы из мультфильма «Аладдин». Дебютный альбом «Долгие дни» разошёлся тиражом в 90 тысяч экземпляров, что подтвердило её талант и привлекло внимание широкой аудитории.
Успех на сцене
Жасмин активно выступала на крупных площадках, таких как концертный зал «Россия» и Государственный Кремлёвский дворец. Её концерты проходили с большим успехом как в России, так и за границей. Гастрольная биография включает Израиль, США, Испанию, Италию и многие другие страны. За свою карьеру знаменитость выпустила девять сольных альбомов и более пятидесяти синглов.
Многогранность таланта Жасмин
Творческая карьера Жасмин не ограничивается только музыкой. Она также принимала участие в мюзиклах и пробовала себя в роли телеведущей. На телеканале ТВЦ она вела программу «Шире круг», а также участвовала в других проектах, включая «Здоровье» с Еленой Малышевой.
Личная жизнь Жасмин
Жасмин была замужем дважды. Первым её супругом стал Вячеслав Семендуев, с которым у пары родился сын. Однако через десять лет семейной жизни появились сообщения о домашнем насилии, что привело к разводу. В это трудное время поддержкой для певицы стал бизнесмен Илан Шор, с которым она познакомилась на благотворительном концерте. В 2011 году они поженились и стали родителями двоих детей — дочери Маргариты и сына Мирона.
Испытания и преодоление трудностей
В 2015 году Илан Шор был арестован по делу о финансовых махинациях, что стало серьёзным ударом для Жасмин. Несмотря на трудности, певица продолжает развивать свою карьеру и заботиться о семье. В 2024 году стало известно о новом этапе в жизни Илана Шора, который живёт между Израилем и Россией. В конце мая власти Молдовы запросили у российского руководства экстрадицию Шора. А в декабре молдавский суд заочно приговорил его к 15 годам тюрьмы
Признание и достижения певицы Жасмин
Жасмин продолжает вдохновлять поклонников своим талантом и упорством. Осенью она получила звание народной артистки Дагестана, что стало очередным признанием её вклада в культуру и искусство. Также певица стала художественным руководителем Международного инклюзивного форума креативных индустрий. Путь Жасмин — это история о том, как важно следовать своим мечтам и преодолевать жизненные трудности.