Сбежавшие из-за СВО артисты собирают деньги на новогоднее шоу «Мирные огоньки»
Сбежавшие из РФ после начала спецоперации артисты объявили сбор средств на новогоднюю передачу под названием «Мирные огоньки». Организаторы обещают масштабное шоу с участием лиц, признанных иноагентами, и просят у зрителей финансовой поддержки.
Как сообщает «Абзац», бюджет проекта составил 78,5 тысяч евро (около семи с половиной миллионов рублей), при этом средства и в криптовалюте. Несмотря на амбициозные планы, старт съемок, запланированный на сентябрь, был отложен — авторам необходимо было собрать хотя бы 15 тысяч евро. К настоящему моменту, по данным со страницы сбора, удалось получить менее трех тысяч.
Как подчеркивают организаторы, «Мирные огоньки» должны стать альтернативой традиционным праздничным концертам. Однако отсутствие финансирования ставит под вопрос сам факт реализации проекта.
