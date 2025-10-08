Сбежавшие из-за СВО артисты собирают деньги на новогоднее шоу «Мирные огоньки»

08 октября 2025, 10:54

Фото: iStock/nantonov

Сбежавшие из РФ после начала спецоперации артисты объявили сбор средств на новогоднюю передачу под названием «Мирные огоньки». Организаторы обещают масштабное шоу с участием лиц, признанных иноагентами, и просят у зрителей финансовой поддержки.