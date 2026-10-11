Насилие в семье, суды за сына и заочный приговор второму мужу: что скрывает личная жизнь певицы Жасмин?
Заслуженной артистке России, народной артистке Дагестана Жасмин 12 октября исполняется 49 лет. Певица, чей путь начался в древнем Дербенте с красного диплома медицинского колледжа и выступлений в КВН, за четверть века превратилась в одну из самых востребованных исполнительниц страны: более 50 синглов, девять «Золотых граммофонов», семнадцать «Песен года» и гонорары, которые, по оценкам продюсеров, достигают 2,5 млн рублей за концерт. Но за глянцевым фасадом скрываются истории, которые сама артистка не любит вспоминать: громкий развод с обвинениями в насилии, уголовное преследование второго мужа и десятилетия молчания о том, что происходило за закрытыми дверями. Подробности в материале «Радио 1».
Ранние годы Сары МанахимовойЖасмин (настоящее имя Сара Манахимова) родилась в Дербенте в творческой семье 12 октября 1977 года. С раннего детства её окружал мир искусства, но в юности она не мечтала о карьере артистки. Девочка увлекалась английским языком и планировала поступить на филологический факультет. Однако отсутствие нужного института в родном городе и нежелание родителей отпускать её в столицу изменили её планы. В итоге Сара окончила медицинский колледж с отличием, куда её уговорила подать документы мама.
Первые шаги на сценеВо время учёбы в колледже Сара впервые вышла на сцену в студенческом КВН, где её команда медиков одержала победу в музыкальном конкурсе. Это событие стало поворотным моментом для будущей певицы. Под руководством Натальи Андриановой, педагога училища имени Гнесиных, Сара начала серьёзно заниматься вокалом и поняла, что пение — это не просто хобби, а её призвание.
Первые хиты ЖасминВ конце 1999 года вышел первый клип Жасмин на песню «Так бывает», который стал настоящим хитом. Псевдоним она выбрала в честь арабской принцессы из мультфильма «Аладдин». Дебютный альбом «Долгие дни» разошёлся тиражом в 90 тысяч экземпляров, что подтвердило её талант и привлекло внимание широкой аудитории.
Успех на сценеЖасмин активно выступала на крупных площадках, таких как концертный зал «Россия» и Государственный Кремлёвский дворец. Её концерты проходили с большим успехом как в России, так и за границей. Гастрольная биография включает Израиль, США, Испанию, Италию и многие другие страны. За свою карьеру знаменитость выпустила девять сольных альбомов и более пятидесяти синглов.
Многогранность таланта ЖасминТворческая карьера Жасмин не ограничивается только музыкой. Она также принимала участие в мюзиклах и пробовала себя в роли телеведущей. На телеканале ТВЦ она вела программу «Шире круг», а также участвовала в других проектах, включая «Здоровье» с Еленой Малышевой.
Личная жизнь ЖасминЖасмин была замужем дважды. Первым её супругом стал Вячеслав Семендуев, с которым у пары родился сын. Со стороны этот союз выглядел как восточная сказка: роскошный особняк, дорогие машины, статусные вечеринки. Но за фасадом скрывалась другая реальность.
В 2006 году певица попала в больницу с сотрясением мозга и переломом носа. Против Семендуева выдвинули обвинения по трём статьям, включая угрозу убийством. Развод сопровождался судебными тяжбами: экс-супруг пытался отсудить у Жасмин права на сценический псевдоним и сына. Позже, по инициативе самой певицы, дело против Семендуева закрыли — но годы унижений она описала в автобиографической книге «Заложница».
Спустя несколько лет Жасмин встретила Илана Шора — молдавского бизнесмена израильского происхождения, младше неё на десять лет. Они познакомились на благотворительном вечере, и Шор, по словам певицы, окружил её заботой, которой ей так не хватало. В 2011 году они поженились и стали родителями двоих детей — дочери Маргариты и сына Мирона.
Испытания и преодоление трудностейВ 2015 году Илан Шор был арестован по делу о финансовых махинациях, что стало серьёзным ударом для Жасмин. Несмотря на трудности, певица продолжает развивать свою карьеру и заботиться о семье. В 2024 году стало известно о новом этапе в жизни Илана Шора, который живёт между Израилем и Россией. В конце мая власти Молдовы запросили у российского руководства экстрадицию Шора. А в декабре молдавский суд заочно приговорил его к 15 годам тюрьмы.
Признание и достижения певицы ЖасминЖасмин продолжает вдохновлять поклонников своим талантом и упорством. Осенью 2024 года она получила звание народной артистки Дагестана, что стало очередным признанием её вклада в культуру и искусство. Также певица стала художественным руководителем Международного инклюзивного форума креативных индустрий.
В мае 2026 года она дала сольный концерт «Головоломка» в московском концертном зале «Москва», где представила новую хореографию, видеоконтент и костюмы. Одним из самых трогательных моментов стало выступление дуэтом с 14-летней дочерью Маргаритой — они вместе исполнили песню «Похожи».
«Я так долго ждала этого дня», — признавалась певица со сцены.