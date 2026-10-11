11 октября 2026, 12:43

Жасмин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Заслуженной артистке России, народной артистке Дагестана Жасмин 12 октября исполняется 49 лет. Певица, чей путь начался в древнем Дербенте с красного диплома медицинского колледжа и выступлений в КВН, за четверть века превратилась в одну из самых востребованных исполнительниц страны: более 50 синглов, девять «Золотых граммофонов», семнадцать «Песен года» и гонорары, которые, по оценкам продюсеров, достигают 2,5 млн рублей за концерт. Но за глянцевым фасадом скрываются истории, которые сама артистка не любит вспоминать: громкий развод с обвинениями в насилии, уголовное преследование второго мужа и десятилетия молчания о том, что происходило за закрытыми дверями. Подробности в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Сары Манахимовой Первые шаги на сцене Первые хиты Жасмин Успех на сцене Многогранность таланта Жасмин Личная жизнь Жасмин Испытания и преодоление трудностей Признание и достижения певицы Жасмин



Ранние годы Сары Манахимовой

Первые шаги на сцене

Жасмин (Фото: Telegram-канал @singer_JASMIN)

Первые хиты Жасмин

Успех на сцене

Жасмин (Фото: Telegram-канал @singer_JASMIN)

Многогранность таланта Жасмин

Жасмин (Фото: Telegram-канал @singer_JASMIN)

Личная жизнь Жасмин

Жасмин (Фото: Telegram-канал @singer_JASMIN)

Испытания и преодоление трудностей

Признание и достижения певицы Жасмин

«Я так долго ждала этого дня», — признавалась певица со сцены.