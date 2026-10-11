Потап и Настя Каменских стали зарабатывать на сбежавших из России артистах
Украинские певцы Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) и Настя Каменских начали зарабатывать на артистах, покинувших Россию. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По его данным, организацией гастролей Светланы Лободы по США занимаются компании Mozgi International LLC и EMX Agency LLC, связанные с Потапом и Настей Каменских. Доход фирмы от восьми концертов превысил 50 млн рублей, причем большую часть суммы получил сам дуэт — каждый из пары, как утверждается, заработал по 15 миллионов.
После этого Потап и Настя Каменских занялись организацией концертов Кристины Орбакайте в шести американских городах. Нередко на ту же площадку после выступления подопечных выходит с песнями и сам дуэт.
Ранее сообщалось, что пара окончательно перебралась в США и снимает жилье в Майами за 500 тысяч рублей в месяц.
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