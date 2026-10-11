Потап и Настя Каменских стали зарабатывать на сбежавших из России артистах

11 октября 2026, 11:27

SHOT: Потап и Настя Каменских занялись продюсированием Лободы и Орбакайте

Потап и Настя Каменских (Фото: Инстаграм*/kamenskux)

Украинские певцы Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) и Настя Каменских начали зарабатывать на артистах, покинувших Россию. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.