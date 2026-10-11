Сергей Лазарев отметил годовщину «Шоумена» масштабным концертом в Петербурге

11 октября 2026, 02:37

В Петербурге завершился концерт певца Сергея Лазарева

Сергей Лазарев (Фото: Telegram @lazarev_official)

Грандиозное выступление Сергея Лазарева состоялось на «СКА Арене» и стало настоящим праздником для поклонников артиста. Зрители горячо приветствовали кумира, зал буквально взорвался овациями и восторженными криками.





Как сообщает «78,ru», в программе концерта гармонично переплелись проверенные временем хиты и свежие композиции. Публика с радостью подпевала любимым песням: «Так красиво», «Сдавайся», «Шёпотом», «В самое сердце». Общаясь с залом, Лазарев с теплотой вспомнил старт программы «Шоумен».



«Десятого октября, если мне не изменяет память. Или одиннадцатого?... Завтра будет год шоу, и мы его в Питере отметим!» — заявил певец.