Сергей Лазарев отметил годовщину «Шоумена» масштабным концертом в Петербурге
В Петербурге завершился концерт певца Сергея Лазарева
Грандиозное выступление Сергея Лазарева состоялось на «СКА Арене» и стало настоящим праздником для поклонников артиста. Зрители горячо приветствовали кумира, зал буквально взорвался овациями и восторженными криками.
Как сообщает «78,ru», в программе концерта гармонично переплелись проверенные временем хиты и свежие композиции. Публика с радостью подпевала любимым песням: «Так красиво», «Сдавайся», «Шёпотом», «В самое сердце». Общаясь с залом, Лазарев с теплотой вспомнил старт программы «Шоумен».
«Десятого октября, если мне не изменяет память. Или одиннадцатого?... Завтра будет год шоу, и мы его в Питере отметим!» — заявил певец.
Зрелищность номерам добавляли продуманные визуальные эффекты, динамичная хореография и выразительная световая палитра. Команда артиста выстроила настоящее театрализованное представление.
Кульминацией вечера стал эффектный финал: публика провожала Лазарева под каскад золотого конфетти, падавшего с потолка. Атмосфера получилась по-настоящему праздничной и запоминающейся.