Сын Илья Авербуха решился на брак

11 октября 2026, 11:59

Сын Авербуха сделал предложение возлюбленной после победы в «Выживалити»

Мартин Авербух и Софья Баранжиева (Фото: Инстаграм*/martin_averbukh)

Сын фигуриста Ильи Авербуха Мартин сообщил, что собирается жениться на своей возлюбленной — блогерше Софье Баранжиевой. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Instagram*.





Молодой человек сделал предложение руки и сердца 10 октября во время просмотра финала реалити-шоу «Выживалити. Наследники», победителем которого стал сам. Девушка согласилась выйти за него замуж, а парень назвал это событие своей главной победой и признался невесте в любви. Стоит отметить, что пара вместе пять лет — они познакомились на первом курсе университета.

«Я люблю в тебе все: твой характер, мысли, взгляд на жизнь, увлечения. Мы во многом разные, но всегда движемся в одном направлении и поддерживаем друг друга», — написал новоиспеченный жених.