Связи с олигархами, роман с «бывшим» Волочковой и тайна рождения Ульяны: кто из знаменитостей мог стать отцом дочери Натальи Ветлицкой?
Певице, которую миллионы мужчин в лихие 90-е боготворили за чувственный голос и магнетический образ «роковой женщины», а дамы ненавидели за разбитые сердца и скандальную славу, Наталье Ветлицкой 17 августа исполняется 62 года. Эта бывшая солистка «Миража» и автор хита «Посмотри в глаза» прошла путь от провинциальной танцовщицы до одной из самых высокооплачиваемых звезд эстрады. Однако её карьера, полная громких триумфов, на поверку оказалась усыпана осколками разбитых браков, скандалами с олигархами и откровениями, от которых стыла кровь. Сегодня она живет затворницей в Испании, торгует недвижимостью и пишет песни, которые вряд ли кто-то услышит. Подробности — в материале «Радио 1».
Родилась недоношеннойРебёнок у Ветлицкой появился в 40 лет. Это стало поворотным моментом в жизни певицы: после рождения дочки она решила оставить карьеру на сцене и сосредоточиться на материнстве.
Когда Ульяне исполнилось пять лет, Ветлицкая переехала в Испанию. Сначала певица говорила, что ей просто хочется новых впечатлений, но позже стало ясно, что решение было связано с состоянием здоровья её дочери: из-за того, что девочка родилась раньше положенного срока, она часто болела. Врачи посоветовали певице переехать в страну с более тёплым климатом. В итоге Наталья решила оставить сцену и уехать.
Деньги, заработанные за годы гастролей, позволили Ветлицкой приобрести дом на побережье Средиземного моря. Испанский климат известен своими положительными эффектами на здоровье и эмоциональное состояние. Артистка надеялась, что в такой среде здоровье Ульяны улучшится.
Сложный характерПосле переезда в Испанию Наталья старалась держать дочь подальше от публичности. Любое фото девочки становилось событием для поклонников.
Однако год назад Ветлицкая изменила свою позицию и начала чаще делиться снимками и видео взрослой Ульяны. Выяснилось, что дочь переживает сложный период, отрицает авторитеты и ввязывается в скандалы. Воспитание такой своенравной дочери дается артистке нелегко.
«Может быть, я не такая, как все женщины, может быть, я неправильная. Но я не хотела детей. Мне казалось, что это дикая ответственность и что это адски обременительно. Дети — это жесть, конечно», — призналась Ветлицкая в интервью Андрею Малахову.
С каждым годом Ульяна становилась все более непослушной. Иногда она вела себя настолько дерзко, что сводила Ветлицкую с ума. Позже Наталья призналась, что сложный характер дочери часто оборачивался против неё самой. Пока мать мирилась с бурными вспышками, сверстники Ульяны не упускали случая её обидеть и как-то задеть. Девушку травили за её происхождение и внешний вид, а репутация Ветлицкой только усугубляла ситуацию. Ульяне пришлось терпеть эти нападки до самого выпускного.
«Нормальные дети из хороших семей не должны контактировать с этим звериным социумом! Моего Светлячка довели до стрессового состояния... Почему в этих детях столько злобы и жестокости?» — писала Ветлицкая.
Первый муж ВетлицкойУ Ветлицкой было 4 мужа, и каждый из них мог бы быть отцом Ульяны. Даже те знаменитости, чьи имена вряд ли бы ассоциировались с певицей в глазах общественности, признавались, что проводили время в её компании.
Танцы всегда были сильной стороной артистки, и после школы она начала преподавать хореографию. Очень быстро она обзавелась солидными знакомствами, среди которых были как женщины, так и мужчины.
В 17 лет Наталья Ветлицкая встретила своего первого мужа, рок-музыканта Павла Смеяна. Он стал для неё проводником в мир шоу-бизнеса, обеспечив связи и поддержку.
Поначалу их отношения казались идеальными: они много времени проводили вместе и были счастливы. Однако родителям Ветлицкой не нравилось, что их дочь связала себя узами брака с уже зрелым музыкантом со вредными привычками.
Проблемы в их отношениях появились после того, как Смеян поднял руку на певицу. Его частые запои и агрессия превращали его в настоящего тирана. Ветлицкая подвергалась регулярным издевательствам, а ситуация ухудшилась, когда Смеян угрожал родителям жены оружием из-за того, что они вмешиваются в их отношения.
Однажды Смеян едва не убил и саму Ветлицкую. После этого инцидента она приняла решение уйти от мужа. По словам певицы, в тот вечер на кухонном столе лежал тесак, который, по мнению Ветлицкой, был предназначен для неё.
Дмитрий Маликов и Наталья ВетлицкаяВетлицкая привлекла внимание и Дмитрия Маликова, который на тот момент уже был успешным артистом и собирал большие залы. Оба были молоды и целеустремлены: Маликов часто ездил на гастроли, а Наталья искала способы развивать свою сольную карьеру.
Ходили слухи, что именно Маликов мог стать тем человеком, который подарил Ветлицкой счастье стать матерью. Однако сама певица всегда отрицала это. По ее словам, Дмитрий был еще слишком молод и не готов к таким серьезным отношениям.
«У нас была взаимная любовь абсолютно, мы были влюблены друг в друга. У нас была романтика, настоящие чувства. Но я не Димин вариант, нет, Диме нужна была другая женщина, это было изначально понятно. Странно было бы представить нас мужем и женой, невозможно просто», — рассказала певица.Закончить отношения решил Дмитрий. Позднее в СМИ появилась информация, что песня «Прощай, моя блондика» была посвящена ей. Однако сам певец утверждал, что о своих отношениях с Ветлицкой он написал другую песню — «Душу», которую исполнила сама Наталья. В тексте звучат строки: «Мне моя душа на исходе дня пропоет о том, что любовь прошла».
Развелись спустя 9 днейПозже у Ветлицкой завязался роман с Евгением Белоусовым, несмотря на то, что она считала его незрелым. Кто-то считает, что отношения между исполнителями начались тогда, когда Наталья еще была с Маликовым. Другие уверены, что роман между ними завязался уже после разрыва с Дмитрием.
Брак между Ветлицкой и Белоусовым продлился всего девять дней. По слухам, разрыв произошел, когда Белоусов застал жену с другим и подал на развод.
Роман с миллиардеромХотя роман Натальи Ветлицкой с миллиардером Сулейманом Керимовым давно завершился, о нем до сих пор часто вспоминают. В одном из последних выпусков программы Ксении Собчак «Осторожно, Собчак» телеведущая обсуждала с Волочковой отношения Ветлицкой и Керимова, заявив, что бизнесмен обеспечивал Наталью не только дорогими подарками, но и помогал ей с продвижением на радио и телевидении.
Балерина подтвердила слова Собчак, отметив щедрость Керимова. Однако его поддержка закончилась, когда он переключил внимание на Волочкову.
Отношения с бизнесменомВ начале 90-х Наталья Ветлицкая начала отношения с бизнесменом Павлом Ващекиным, который сыграл важную роль в создании её клипа на песню «Посмотри в глаза» и в других проектах.
В жизни певицы было много поклонников, и Ващекин не стал последним в этом списке. Михаил Топалов и Влад Сташевский не стеснялись утверждать, что сумели завоевать сердце Ветлицкой. Однако ни один из них так и не выразил желания назвать Ульяну своей дочерью.
Кто отец УльяныПродюсер Олеся Сазыкина сообщила 5-tv.ru, что Михаил Топалов оказался в списке потенциальных отцов дочери певицы случайно. Настоящим отцом ребёнка Ветлицкой является влиятельный бизнесмен, в то время как Топалов, хотя и выдавал себя за него, на самом деле был музыкальным менеджером.
«Роман у них действительно был, но миллиард процентов, что Ульяна — не дочь Топалова. Почему? Когда они встречались, развивался проект группы SMASH. Поскольку я была вхожа в семью, близко дружила с Мишей Топаловым и с его сыном, Владом, то могу с уверенностью сказать — нет, нет и нет», — сказала она.Кроме того, Сазыкина добавила, что, возможно, Ветлицкая не хочет раскрывать все секреты. Поэтому тайна рождения её дочери остаётся нераскрытой.
В молодости рождение дочери стало неожиданностью для Натальи, но с годами звезда адаптировалась и полностью приняла роль матери. Однако продюсер считает, что артистка так и не смогла в полной мере ощутить радость материнства.
«В ее окружении были завидные мужчины. Говорить о том, что она готова была к материнству — нельзя. Она и сейчас не готова, но зато она родила здорового ребенка! Дай Бог им здоровья», — отметила Сазыкина.