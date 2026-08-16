16 августа 2026, 11:30

Наталья Ветлицкая (Фото: скриншот клипа «Глаза цвета виски»)

Певице, которую миллионы мужчин в лихие 90-е боготворили за чувственный голос и магнетический образ «роковой женщины», а дамы ненавидели за разбитые сердца и скандальную славу, Наталье Ветлицкой 17 августа исполняется 62 года. Эта бывшая солистка «Миража» и автор хита «Посмотри в глаза» прошла путь от провинциальной танцовщицы до одной из самых высокооплачиваемых звезд эстрады. Однако её карьера, полная громких триумфов, на поверку оказалась усыпана осколками разбитых браков, скандалами с олигархами и откровениями, от которых стыла кровь. Сегодня она живет затворницей в Испании, торгует недвижимостью и пишет песни, которые вряд ли кто-то услышит. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Родилась недоношенной Сложный характер Первый муж Ветлицкой Дмитрий Маликов и Наталья Ветлицкая Развелись спустя 9 дней Роман с миллиардером Отношения с бизнесменом Кто отец Ульяны



Родилась недоношенной

Сложный характер

«Может быть, я не такая, как все женщины, может быть, я неправильная. Но я не хотела детей. Мне казалось, что это дикая ответственность и что это адски обременительно. Дети — это жесть, конечно», — призналась Ветлицкая в интервью Андрею Малахову.

Наталья Ветлицкая (Фото: скриншот клипа «Изучай меня»)

«Нормальные дети из хороших семей не должны контактировать с этим звериным социумом! Моего Светлячка довели до стрессового состояния... Почему в этих детях столько злобы и жестокости?» — писала Ветлицкая.

Первый муж Ветлицкой

Дмитрий Маликов и Наталья Ветлицкая

«У нас была взаимная любовь абсолютно, мы были влюблены друг в друга. У нас была романтика, настоящие чувства. Но я не Димин вариант, нет, Диме нужна была другая женщина, это было изначально понятно. Странно было бы представить нас мужем и женой, невозможно просто», — рассказала певица.

Певец Дмитрий Маликов (фото: РИА Новости / Мария Девахина)

Развелись спустя 9 дней

Роман с миллиардером

Отношения с бизнесменом

Семья Топаловых (фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

Кто отец Ульяны

«Роман у них действительно был, но миллиард процентов, что Ульяна — не дочь Топалова. Почему? Когда они встречались, развивался проект группы SMASH. Поскольку я была вхожа в семью, близко дружила с Мишей Топаловым и с его сыном, Владом, то могу с уверенностью сказать — нет, нет и нет», — сказала она.

«В ее окружении были завидные мужчины. Говорить о том, что она готова была к материнству — нельзя. Она и сейчас не готова, но зато она родила здорового ребенка! Дай Бог им здоровья», — отметила Сазыкина.