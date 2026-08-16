«Люблю быть на высоте»: Полуголая Анастасия Волочкова забралась на пальму — фото

16 августа 2026, 09:42

Волочкова забралась на пальму в купальнике во время отпуска на Мальдивах

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова продолжает отдыхать на Мальдивах и делиться яркими кадрами из отпуска. На этот раз артистка забралась на пальму в открытом купальнике и опубликовала этот снимок в своём блоге.





Поездку на любимые острова Волочкова совершила не одна. Компанию ей составил новый концертный директор Максим Николаев.



На фото Анастасия обхватила ствол пальмы ногами и руками и в таком положении повисла довольно высоко над землёй. На ней розовый открытый купальник-бикини, который подчёркивает её фигуру.

«Люблю быть на высоте! Это по-волочковски», — подписала фотографию балерина.