«Люблю быть на высоте»: Полуголая Анастасия Волочкова забралась на пальму — фото
Волочкова забралась на пальму в купальнике во время отпуска на Мальдивах
Анастасия Волочкова продолжает отдыхать на Мальдивах и делиться яркими кадрами из отпуска. На этот раз артистка забралась на пальму в открытом купальнике и опубликовала этот снимок в своём блоге.
Поездку на любимые острова Волочкова совершила не одна. Компанию ей составил новый концертный директор Максим Николаев.
На фото Анастасия обхватила ствол пальмы ногами и руками и в таком положении повисла довольно высоко над землёй. На ней розовый открытый купальник-бикини, который подчёркивает её фигуру.
«Люблю быть на высоте! Это по-волочковски», — подписала фотографию балерина.Публикация быстро разлетелась по интернет-сообществам и собрала множество комментариев. Пользователи разделились во мнениях: одни осудили выходку артистки, другие заступились за неё, заметив, что она имеет право веселиться и не обращать внимания на хейтеров. Сама Волочкова, как обычно, не реагирует на критику и продолжает наслаждаться отдыхом.