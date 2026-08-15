Актёра из «Реальных пацанов» приговорили к 400 часам обязательных работ

15 августа 2026, 01:33

Актёра из «Реальных пацанов» Бежаняна приговорили к 400 часам обязательных работ

Армен Бежанян (Фото: кадр из сериала «Реальные пацаны»)

Актёр из сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян получил 400 часов обязательных работ по делу о нарушении правил охраны и использования недр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление артиста в личных соцсетях.