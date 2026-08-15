Актёра из «Реальных пацанов» приговорили к 400 часам обязательных работ
Актёр из сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян получил 400 часов обязательных работ по делу о нарушении правил охраны и использования недр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление артиста в личных соцсетях.
Осинский районный суд Пермского края признал Бежаняна виновным по части 1 статьи 255 УК РФ. Следствие оценило нанесённый ущерб в сумму более 100 миллионов рублей. При этом актёр уточнил, что судебный приговор не будет приведён в исполнение из‑за истечения срока давности. Адвокаты Бежаняна уже готовят жалобу в кассационную инстанцию.
Бежанян известен многим зрителям по роли Арменки в «Реальных пацанах» – отчима главного героя Коляна. О возбуждении уголовного дела в отношении звезды стало известно в конце апреля 2025 года. Подробности читайте здесь.
Ранее артистка Ирина Безрукова рассказала о том, что из-за травмы ноги впервые за всю свою актёрскую карьеру не сможет выйти на сцену в запланированных спектаклях. Она призналась, что тяжело переживает из-за сложившейся ситуации и попросила коллег заменить её.
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