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«Меньше жрать»: 61-летняя звезда «Гардемаринов» Татьяна Лютаева похвасталась стройной фигурой — фото

Актриса Татьяна Лютаева похвасталась стройной фигурой в мини-шортиках
Татьяна Лютаева (Фото: кадр из фильма «Исправление и наказание» (2021)

Актриса, известная по роли в фильме «Гардемарины, вперёд!», Татьяна Лютаева опубликовала в личном блоге свежее фото, которое вызвало восторг у подписчиков. На одном из кадров знаменитость старательно крутит педали, периодически отрывая руки от руля велотренажера.



На другом снимке 61-летняя звезда запечатлела себя перед зеркалом сразу после тренировки — в лёгкой майке и коротких шортах она продемонстрировала подтянутую фигуру. Лютаева не скрывает гордости за своё состояние и регулярно напоминает фолловерам, что спорт — неотъемлемая часть её жизни даже в отпуске.

Татьяна Лютаева (Фото: Instagram*/lyutaeva_tatiana)
В соцсетях исполнительница ролей не раз выкладывала видео и кадры с пробежек, велопрогулок и заплывов на открытом воздухе. При этом она честно признаётся: поддерживать форму непросто, и ключевую роль играет строгий контроль над питанием. Секрет стройности, по её словам, звучит без лишних эвфемизмов: «меньше жрать».

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Никита Кротов

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