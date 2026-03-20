На 87-м году жизни умер актёр Чак Норрис: последние дни мастера боевых искусств, его личная жизнь и трудный путь к славе
Актер, мастер боевых искусств и символ целой эпохи Чак Норрис ушел из жизни в возрасте 86 лет, оставив после себя множество культовых ролей. Его путь — от застенчивого мальчика до мировой иконы силы и дисциплины — оказался куда драматичнее экранных сюжетов. Подробнее о его биографии и личной жизни читайте в материале «Радио 1»
Простой паренёк из Оклахомы: трудное детство Чака Норриса
Чак Норрис (настоящее имя – Карлос Рэй Норрис-младший) родился 10 марта 1940 года в семье автомеханика. Детство будущей звезды прошло в бедности: семья жила в автоприцепе, а отец тратил деньги на алкоголь и вскоре вовсе ушел из семьи.
«Мой отец – индеец-чероки – бросил семью, когда мы с братьями были еще совсем маленькими. Нас воспитали две удивительные женщины – бабушка и мама, обе очень верующие женщины», – вспоминал Норрис.
В школе он не выделялся ни успехами, ни физическими данными:
«В академическом плане я был посредственным, знаете, один из тех стеснительных ребят, которые не преуспевают ни по одному предмету».
Насмешки сверстников и бедность лишь усиливали его замкнутость, но именно в этих условиях формировался характер, который позже станет легендарным.
«Единственный выбор» и встреча, изменившая жизнь
После школы Норрис отправился служить в ВВС США и оказался в Южной Корее. Именно там произошел переломный момент: он увидел бой, который поразил его точностью и скоростью.
С этого момента началось его погружение в мир боевых искусств. Он изучал тансудо и дзюдо, тренировался с одержимостью и за два года превратился из неуверенного юноши в бойца с черным поясом по тхэквондо.
Именно тогда он получил прозвище Чак — за молниеносные удары и жесткий стиль.
От двора к славе: карате, ученики и первый успех Чака Норриса
Вернувшись в США, Норрис начал преподавать карате — сначала на заднем дворе, затем в собственных школах. Поначалу дела шли тяжело, но упорство принесло результат.
К середине 1960-х он стал успешным тренером, открыл несколько залов в Лос-Анджелесе и завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе, который удерживал семь лет.
Среди его учеников были знаменитости, а популярность его школ росла стремительно.
«Путь дракона» и рождение экранного бойца
Поворотным моментом стала встреча с Брюсом Ли. Именно он пригласил Норриса в фильм «Путь дракона», где их бой стал культовым.
На постановку сцены ушло 45 часов. Позже Норрис признавался, что в реальной схватке у него «не было бы ни одного шанса».
После этого началась его кинокарьера. «Разборки в Сан-Франциско», «Правонарушитель», «Октагон», «Око за око» и другие фильмы закрепили за ним образ сурового героя.
Настоящая слава пришла с ролью в сериале «Крутой Уокер: правосудие по-техасски», который сделал его символом справедливости и силы.
Мем, герой и «человек, который решает время»
Со временем Норрис стал не только актером, но и интернет-феноменом. «Факты о Чаке Норрисе» превратили его в почти мифологическую фигуру:
- «Чака Норриса укусила кобра и умерла»;
- «Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дважды»;
- «У Чака Норриса нет часов, потому что он сам решает, сколько сейчас времени».
Даже в рекламе он неизменно играл самого себя — непобедимого и ироничного.
Первая любовь длиной в 30 лет
Свою первую жену Диану Холечек он знал со школы. Они прожили вместе более 30 лет и воспитали троих детей.
После развода Норрис сохранил с семьей хорошие отношения, но его жизнь изменилась. Позже он узнал о дочери, о существовании которой не подозревал, и сразу принял ее.
Чак Норрис бросил карьеру, чтобы его жена осталась в живых
Вторая жена, Джина О’Келли, стала главным человеком в его жизни. Их союз начался, когда ему было 58, а ей — 25.
Но в 2013 году всё изменилось. После МРТ с контрастом Джине стало плохо: она испытывала боли, жжение и слабость. Врачи не могли объяснить происходящее.
«Я видел смерть в ее глазах. Видел, как она умирала. Я был обязан что-то сделать», — вспоминал тот страншный момент Норрис.
По версии независимых экспертов, причиной стало отравление веществом с гадолинием. Норрис бросил карьеру, потратил миллионы на лечение и перевез жену в Китай.
Он признавался:
«Я бы отдал всю свою славу и состояние, лишь бы увидеть её здоровой».
Позже он подал в суд на производителя препарата, требуя 11 миллионов долларов.
Жизнь после Голливуда и борьба за семью
Норрис отошел от кино, сосредоточился на семье, благотворительности и миссионерской деятельности. Он создал собственный стиль боевых искусств и фонд для трудных подростков.
Несмотря на проблемы со здоровьем, включая два сердечных приступа, он продолжал активную жизнь, записывал видеообращения и даже общался с фанатами по интернету.
Последние дни и «чрезвычайная медицинская ситуация»
10 марта 2026 года Чак Норрис отметил 86-летие. Спустя десять дней стало известно о его смерти.
По данным СМИ, накануне ему стало плохо во время тренировки по каратэ на Гавайях. Его госпитализировали после «чрезвычайной медицинской ситуации».
При этом сначала сообщалось, что он был в хорошем настроении и даже шутил по телефону.
«С глубокой скорбью наша семья сообщает о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса. Мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, но знайте, что он был окружен заботой и любовью своих близких», — говорится в заявлении родных в личном блоге артиста.
Чак Норрис прожил жизнь, в которой реальная борьба оказалась куда важнее экранной. От бедного мальчика до мировой легенды, от бойца до человека, который отказался от славы ради любви. Его история — это не просто биография актера, а пример того, как сила измеряется не ударами, а выбором.