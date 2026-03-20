Стало известно, что могло спровоцировать онкологию Лерчек
В сети обсуждают состояние здоровья Валерии Чекалиной (Лерчек) после её признания о нескольких попытках ЭКО. Поводом для дискуссий стала версия о том, что гормональная стимуляция могла повлиять на развитие онкологического заболевания.
Как сообщают открытые источники, ещё в 2015 году у блогерши произошёл серьёзный гормональный сбой, из-за которого она долго не могла забеременеть. Лечение проходили оба супруга, поскольку проблемы со здоровьем были и у Артёма Чекалина.
В 2016 году Валерия стала мамой благодаря процедуре ЭКО — у пары родились двойняшки. Позже у неё появился ещё один ребёнок, а недавно сетевая знаменитость родила сына от аргентинского танцора. После рождения малыша стало известно, что у неё диагностировали рак.
Подобные случаи не раз становились предметом обсуждения в публичном пространстве. В этом контексте нередко вспоминают истории Жанны Фриске, Анастасии Заворотнюк, Анастасии Хабенской, а также американского редактора Лиз Тилберис, которая сама допускала связь болезни с гормональной стимуляцией. При этом специалисты подчёркивают — на сегодняшний день прямой, научно доказанной связи между ЭКО и развитием онкологии не установили.
