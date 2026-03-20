«Делал бы то же самое»: Пригожин встал на сторону Долиной после новой волны хейта в ее адрес

20 марта 2026, 14:24

ОСН: Пригожин встал на сторону Долиной после новой волны хейта в ее адрес

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Во время недавнего концерта в Санкт-Петербурге певица Лариса Долина столкнулась с негативной реакцией публики. На джазовом фестивале, где выступала артистка, часть зрителей демонстративно покинула зал после ее выхода на сцену.





Причины такого отношения к исполнительнице и мнение ее коллег по этому поводу попыталась выяснить Общественная Служба Новостей. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что вокруг ситуации с Долиной многие пытаются привлечь к себе внимание. По его словам, даже некоторые представители шоу-бизнеса используют происходящее как повод для самопиара, публично выражая разочарование в певице.



Пригожин напомнил, что, насколько ему известно, Долина уже принесла извинения и передала ключи новой владелице квартиры. Он также отметил, что претензии к артистке из-за попыток вернуть деньги, похищенные мошенниками, выглядят несправедливо.





«Любой человек на ее месте делал бы то же самое. Но в глазах других она просто пытается вновь нажиться. Это же бред!» — сказал собеседник.