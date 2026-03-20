Надежда Бабкина записала кавер на песню «Любэ» для трибьют-альбома

20 марта 2026, 14:05

Надежда Бабкина (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Народная артистка России Надежда Бабкина приняла участие в трибьют-альбоме группы «Любэ», представив свою версию песни «От Волги до Енисея». Об этом сообщает РЕН ТВ.





Композицию она записала вместе с ансамблем «Русская песня». В отличие от более современной интерпретации, ранее представленной молодым исполнителем Хабибом, версия Бабкиной сделана с акцентом на народные традиции и классическую вокальную подачу.



По словам артистки, участие в проекте стало для неё способом выразить уважение к творчеству «Любэ», чьи песни она назвала частью культурного кода страны.





«Эта музыка объединяет людей, в ней — сила, история и душа», — отметила Бабкина.