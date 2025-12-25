25 декабря 2025, 17:28

Кузьма Сапрыкин — российский актёр кино, театра и дубляжа, получивший широкую известность благодаря роли баскетболиста Ивана Едешко в фильме «Движение вверх». В его фильмографии — крупные исторические драмы, комедийные сериалы и авторские проекты. 26 декабря 2025 года артисту исполняется 30 лет. ​О том, ​как складывается его карьера и что известно о личной жизни, — в материале «Радио 1».





Биография Кузьмы Сапрыкина: детство и семья

«Мама — самое лучшее, теплое, светлое слово на свете! Спасибо моей за органику. Все, что во мне хорошее, это от нее», — отмечает Кузьма.

Образование Кузьмы Сапрыкина: школа-студия МХАТ

«Всегда чувствовал, что я какой-то странный человек. Так или иначе, актер должен быть с внутренней болью, нам же надо себя отдавать, а я чувствовал, что это во мне есть и судьба распорядилась, что поступил в Школу-студию МХАТ и дальше все пошло-поехало», — вспоминал Сапрыкин.

Первые роли в кино

Театральная карьера

Сапрыкин в фильме «Движение вверх» и прорыв в карьере

Фильмы и сериалы с Сапрыкиным

Личная жизнь Кузьмы Сапрыкина

«Я влюблен, и очень крепко», — подчеркнул артист.



«Счастье, что мы с Полиной есть друг у друга», — говорил Кузьма.

Где сейчас актер

«Просто понимаю, что 30 лет — это еще ничего, а с другой стороны, Тимоти Шаламе — мой ровесник, и какая у него карьера, и какая у меня, это разные миры», — говорит он.