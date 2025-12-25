На год остался без ролей и сравнивал себя с Тимоти Шаламе: как живет звезда фильма «Движение вверх» Кузьма Сапрыкин и что известно о его личной жизни?
Кузьма Сапрыкин — российский актёр кино, театра и дубляжа, получивший широкую известность благодаря роли баскетболиста Ивана Едешко в фильме «Движение вверх». В его фильмографии — крупные исторические драмы, комедийные сериалы и авторские проекты. 26 декабря 2025 года артисту исполняется 30 лет. О том, как складывается его карьера и что известно о личной жизни, — в материале «Радио 1».
Биография Кузьмы Сапрыкина: детство и семьяКузьма Владимирович Сапрыкин родился 26 декабря 1995 года в Сызрани Самарской области. Он вырос в актёрской семье: отец — заслуженный артист Самарской области, долгие годы служивший в драматическом театре, мать также играла на сцене, однако со временем оставила профессию и сосредоточилась на семье.
«Мама — самое лучшее, теплое, светлое слово на свете! Спасибо моей за органику. Все, что во мне хорошее, это от нее», — отмечает Кузьма.Театр вошёл в жизнь будущего актёра с раннего возраста. Детство Кузьмы прошло за кулисами — на репетициях, спектаклях и гастролях родителей. Уже в четыре года он впервые вышел на сцену, и, по словам близких, сомнений в выборе профессии практически не оставалось.
Образование Кузьмы Сапрыкина: школа-студия МХАТПосле окончания школы Сапрыкин поступил в Школу-студию МХАТ, где обучался на курсе Евгения Александровича Писарева. Учёба стала для него временем интенсивной внутренней работы и профессионального самоопределения.
«Всегда чувствовал, что я какой-то странный человек. Так или иначе, актер должен быть с внутренней болью, нам же надо себя отдавать, а я чувствовал, что это во мне есть и судьба распорядилась, что поступил в Школу-студию МХАТ и дальше все пошло-поехало», — вспоминал Сапрыкин.В 2017 году артист окончил вуз и получил диплом, уже имея первый опыт съёмок.
Первые роли в кино
Дебют актера на экране состоялся в мелодраме «Наваждение» режиссёра Марины Мигуновой. В мини-сериале он появился в эпизодической роли курьера, однако этот опыт стал важной точкой входа в индустрию.
Несмотря на небольшой хронометраж, участие в проекте позволило молодому актёру познакомиться с особенностями съёмочного процесса и закрепиться в профессиональной среде.
Театральная карьераВо время учёбы в Школе-студии МХАТ Сапрыкин активно участвовал в дипломных спектаклях. Среди его работ — постановка «Калека с острова Инишмаан» Мартина Макдонаха и спектакль «Edith Piaf: жизнь в розовом цвете».
После выпуска актёр был принят в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, где играл в спектакле «Две дамочки в сторону севера» по пьесе Пьера Нотта, а также участвовал в документальном проекте «Отпуск без конца».
Позднее Кузьма Сапрыкин вошёл в состав труппы театра Et Cetera под руководством Александра Калягина. Он был задействован в постановках «Декамерон. Любовь во время чумы» и «В зоне доступа». Однако плотный съёмочный график сделал совмещение театра и кино практически невозможным, и артист принял решение сосредоточиться на экранных проектах.
Впоследствии он участвовал в антрепризном спектакле «Пять вечеров», где его партнёрами стали Игорь Петренко и Мария Куликова.
Сапрыкин в фильме «Движение вверх» и прорыв в карьереКлючевым этапом в карьере актёра стала работа в спортивной драме Антона Мегердичева «Движение вверх». В картине, посвящённой легендарному финалу Олимпийских игр 1972 года, Сапрыкин исполнил роль Ивана Едешко — баскетболиста, сделавшего решающую передачу в матче сборной СССР против команды США.
Режиссёрский кастинг предполагал участие высоких и физически подготовленных актёров. Рост Сапрыкина (192 см) и спортивное прошлое сыграли решающую роль. В детстве актер занимался в баскетбольной секции, тем не менее подготовка к съёмкам заняла около года: актёр изучал хронику матча, работал с архивными материалами, встречался с самим Иваном Едешко и ежедневно тренировался.
Большинство сцен Кузьма выполнял самостоятельно, без дублёров. Фильм вышел в прокат в конце 2017 года, получил широкий зрительский отклик и был удостоен премии «Золотой орёл». Картина демонстрировалась за рубежом, в том числе в Германии, Австрии и Китае. Особую ценность для актёра имела высокая оценка его работы со стороны реального прототипа персонажа.
Фильмы и сериалы с СапрыкинымНесмотря на успех «Движения вверх», последующий период оказался непростым: в течение года Сапрыкин практически не получал предложений о съёмках. Актёр связывал это с возрастными изменениями и новым амплуа.
Возвращение на экраны произошло в 2019 году. Он сыграл Дениса Фонвизина в сериале «Екатерина. Самозванцы», а затем появился в комедийном проекте «Дылды», где работал вместе с Павлом Деревянко.
В 2020 году актёр принял участие в фантастическом фильме «Вратарь Галактики», сочетающем элементы спорта и экшена. Проект получил неоднозначную реакцию, однако расширил жанровый диапазон исполнителя.
В последующие годы Сапрыкин неоднократно воплощал образы сотрудников правоохранительных органов. В сериале «Проект "Анна Николаевна"» он сыграл наивного, но амбициозного следователя Сергея, а в криминальной драме «Казанова» — младшего лейтенанта Ивана Ефимова.
Помимо этого, актёр появился в мелодраме «Тонкие материи», где исполнил роль модельера Костика, и в комедийном сериале «Отпуск», ставшем одним из самых узнаваемых проектов в его карьере. Успех шоу привёл к съёмкам продолжения.
Отдельного внимания заслуживает чёрная комедия «1703», действие которой разворачивается в Санкт-Петербурге. Герой Сапрыкина — московский оперативник, вынужденный адаптироваться к новым условиям и непростому напарнику в исполнении Гоши Куценко.
В 2022 году актёр снялся в исторической драме «Сердце Пармы», где предстал в образе монаха, значительно отличающемся от его предыдущих ролей.
Личная жизнь Кузьмы СапрыкинаКузьма Сапрыкин неоднократно подчёркивал, что не склонен жертвовать личной жизнью ради карьеры. В 2023 году стало известно о его отношениях с телеведущей Полиной Воробьёвой.
«Я влюблен, и очень крепко», — подчеркнул артист.Актёр отмечал, что для него ключевым качеством в отношениях остаётся верность и ощущение надёжного партнёрства. При этом говорить о свадьбе и детях он считает преждевременным, хотя положительный семейный пример перед глазами у него есть.
«Счастье, что мы с Полиной есть друг у друга», — говорил Кузьма.
Где сейчас актерСегодня Кузьма Сапрыкин живёт в Москве и продолжает активно работать в кино и на телевидении. В 2025 году он задействован в сериале «Пожить как люди» для телеканала ТНТ, а также снялся в проекте «Химкинские ведьмы», премьера которого состоялась в этом же году.
Актёр признаётся, что не придаёт особого значения возрасту, воспринимая 30 лет скорее как этап, а не итог.
«Просто понимаю, что 30 лет — это еще ничего, а с другой стороны, Тимоти Шаламе — мой ровесник, и какая у него карьера, и какая у меня, это разные миры», — говорит он.Сапрыкин продолжает развивать карьеру, расширять актёрский диапазон и работать с разными жанрами — от комедии до исторической драмы.