«У меня он много лет есть»: Ярмольник заинтриговал заявлением о золотом ключе

25 декабря 2025, 12:52

Леонид Ярмольник пошутил, почему до сих пор «в порядке»

Леонид Ярмольник (Фото: Instagram* / @yarmolnikcom)

На премьере фильма «Буратино» Леонид Ярмольник появился в семейной компании — вместе с супругой Оксаной и 8-летним внуком Павлом.





Актёр не только поддержал сказочную премьеру, но и успел пообщаться с журналистами.



В разговоре с «Пятым каналом» Ярмольник признался, что новогоднего настроения у них с женой пока нет, но он уверен — после просмотра фильма оно обязательно появится.



Журналисты не упустили шанс задать сказочный вопрос — что бы пара сделала, окажись у них золотой ключик. Ответ актёра оказался неожиданным и с фирменным юмором.





«Во-первых, он у меня много лет есть. Вы думаете, почему я ещё в порядке?» — заявил Ярмольник, оставив простор для фантазии.