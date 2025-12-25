«У меня он много лет есть»: Ярмольник заинтриговал заявлением о золотом ключе
Леонид Ярмольник пошутил, почему до сих пор «в порядке»
На премьере фильма «Буратино» Леонид Ярмольник появился в семейной компании — вместе с супругой Оксаной и 8-летним внуком Павлом.
Актёр не только поддержал сказочную премьеру, но и успел пообщаться с журналистами.
В разговоре с «Пятым каналом» Ярмольник признался, что новогоднего настроения у них с женой пока нет, но он уверен — после просмотра фильма оно обязательно появится.
Журналисты не упустили шанс задать сказочный вопрос — что бы пара сделала, окажись у них золотой ключик. Ответ актёра оказался неожиданным и с фирменным юмором.
«Во-первых, он у меня много лет есть. Вы думаете, почему я ещё в порядке?» — заявил Ярмольник, оставив простор для фантазии.