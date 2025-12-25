«Хотим удивить»: Женя Трофимов высказался о стадионных концертах

25 декабря 2025, 12:17

Женя Трофимов заявил, что группа «Комната культуры» готовит сюрпризы

Женя Трофимов (Фото: Instagram* / @trofimacab)

Группа «Комната культуры», ставшая по-настоящему популярной в 2024 году благодаря хитам «Поезда», «Все они о тебе», «Привет» и другим, готовится к новому этапу в карьере. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





В 2026 году коллектив планирует дать свои первые стадионные концерты. О том, как идёт подготовка, фронтмен группы Женя Трофимов рассказал на съёмках клипа Басты.



По его словам, зрителей ждут не только знакомые хиты, но и новый материал.





«Мы будем показывать новые песни на этих больших концертах, так что будет сюрпризов много. Не думаю, что танцоры там нужны, но в целом хотим удивить в техническом плане — свет, звук, спецэффекты. Всё это прорабатывать сейчас с большой командой, надеюсь, всё получится», — поделился Трофимов.