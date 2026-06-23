Представитель Славы Копейкина не стала подтверждать информацию о его диагнозе
PR-менеджер актёра Славы Копейкина воздержалась от комментариев по поводу появившейся в СМИ информации о том, что артист якобы страдает биполярным аффективным расстройством (БАР). Именно этот диагноз мог стать причиной признания актёра негодным к военной службе. Об этом сообщает «360.ru».
Журналисты связались с представительницей Копейкина Анастасией Миллер, однако она отказалась как подтверждать, так и опровергать опубликованные сведения. По её словам, команда артиста не планирует давать какие-либо комментарии по данной теме.
Ранее в ряде публикаций сообщалось, что признаки заболевания якобы начали проявляться у актёра ещё в подростковом возрасте, а впоследствии усилились после тяжёлых событий в семье. Также утверждалось, что диагноз был подтверждён в ходе медицинского обследования после получения повестки.
На данный момент официального подтверждения этой информации со стороны самого Славы Копейкина или его представителей не поступало. Поэтому сведения о состоянии здоровья артиста остаются на уровне сообщений СМИ и не имеют публичного подтверждения.
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