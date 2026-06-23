Представитель Славы Копейкина не стала подтверждать информацию о его диагнозе

23 июня 2026, 13:15

Менеджер Славы Копейкина отказалась комментировать сообщения о БАР у актёра

Слава Копейкин (Фото: Instagram* / @slava.kopeykin)

PR-менеджер актёра Славы Копейкина воздержалась от комментариев по поводу появившейся в СМИ информации о том, что артист якобы страдает биполярным аффективным расстройством (БАР). Именно этот диагноз мог стать причиной признания актёра негодным к военной службе. Об этом сообщает «360.ru».