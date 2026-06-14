Роль Басты, флирт с Ольгой Бузовой и несложившиеся отношения с Енжаевой: почему звезда «Слова пацана» Слава Копейкин боится славы?
Актеру, взорвавшему рейтинги ролью лихого Турбо в сериале «Слово пацана», Славе Копейкину 15 июня исполняется 28 лет. Этот московский парень прошел тернистый путь от официанта и аниматора в костюме Супермена до одного из самых обсуждаемых молодых актеров страны. Его карьера — это стремительный взлет и череда громких слухов, его личная жизнь — это хоровод интриг. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Славы КопейкинаВячеслав Копейкин родился в обычной московской семье 15 июня 1998 года, и, в отличие от многих золотых мальчиков российского кино, его детство было далеким от гламура. Главным авторитетом для пацана с Черкизовского рынка был отец, державший там торговую точку. Именно он научил Славу тому, что настоящий мужчина должен уметь чинить мебель и держать удар.
Но искусство манило его сильнее, чем бизнес. Путь в профессию оказался тернистым: Копейкин штурмовал ГИТИС трижды. Отступление было не для него, и третья попытка стала успешной. В кино он дебютировал в 2019 году в сериале «Трудные подростки», но настоящая волна славы захлестнула его с головой после выхода феномена Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его Валера Туркин по кличке Турбо стал не просто персонажем, а вирусным мемом и кумиром миллионов. На сегодняшний день в фильмографии артиста насчитывается более 10 работ и включает ленты «Дети перемен», «На автомате», «Красавица», где он сыграл главные роли.
Тайны личной жизниЛичная жизнь Копейкина — это настоящая мыльная опера, в которой есть место и курортным романам, и попыткам покорить главную блондинку страны. Историю о том, как он повстречал Ольгу Бузову, сам актер рассказывает с неизменной улыбкой. Оказывается, задолго до славы он подрабатывал в ночном клубе «артистом выносов». В костюме Супермена он выносил дорогие бутылки и однажды даже поднимал Бузову на стул с поздравлениями.
Когда Копейкин проснулся знаменитым, Бузова назвала его своим «крашем». Актер попытался развить общение, писал ей, но нарвался на закрытые сообщения.
«Я ей написал: "Здрасте. Это твой «краш»". Только у нее закрыты все сообщения... Мы поприкалывались просто. А из этого раздули уже историю любви», — рассказывал артист на шоу «Вписка», разрушая надежды фанатов на звездный роман.
Гораздо более серьезной и загадочной вышла история с актрисой Яной Енжаевой из «Молодежки». В начале 2024 года их называли одной из самых красивых пар индустрии, пророчили свадьбу. Яна была поддержкой и опорой для взрывного Славы. Но грянул гром: в 2025 году пара распалась при странных обстоятельствах. Инсайдеры сообщали, что Копейкин неожиданно отправился в отпуск один, без нее. Сам звезда «Слова пацана» мрачно констатировал осенью 2025 года: «Мое сердце сейчас свободно».
В откровенном интервью Иде Галич весной 2026-го он признался: в любви сейчас «туго». При этом его философия жестока: в отношениях он всегда был тем, кого бросают. Измену он не прощает.
«Это не про обиду... А про понимание того, что меня не выбирают, и тогда зачем мне тут?» — делился артист.
Стычка на площадке и страх славыКопейкин не привык сдавать назад, и его напор порой приводит к скандалам даже там, где ждать подвоха не приходится. Самая смешная и абсурдная история приключилась с ним на съемках фильма «Красавица». Партнером актера по сцене оказался обезьяна по кличке Филя. Дуэт не задался с самого начала.
«Обезьяна меня обижала, Филя. Я на него обижен до сих пор. Да он мешал мне играть сцену, он не хотел играть. Он просто упирался в дверной проем и не давал мне проходить… А мне с ним играть, он из меня выдирается просто, пытается вылезти, а я иду. Мне еще текст говорить! В общем, не заладилось у нас с Филей», — цитирует Копейкина 5-tv.ru.Но это было только начало: по словам артиста, хвостатый дебошир окончательно вышел из-под контроля и «обкакал детей» на площадке.
Однако, если конфликт с обезьяной вызывает лишь улыбку, то борьба со «звездной болезнью» — тема серьезная. Сам Копейкин признается, что страх сорваться с катушек от внезапной славы стал для него самым большим психологическим испытанием. Он боится превратиться в высокомерного парня, которого все ненавидят, и старается держать себя в руках, хотя признает, что это порой совсем непросто.
Жизнь артиста сегодняНесмотря на неудавшийся роман с Енжаевой, сегодня Слава Копейкин снова в статусе самого завидного холостяка страны. Актер активно снимается, доказывая, что не является персонажем одной роли. 2025-й и 2026-й выдались для него довольно продуктивными. На экраны уже вышли кинокартины «Красавица» и «Дети перемен. Новый сезон». В декабре 2025 года прогремела премьера новогоднего блокбастера ТНТ «Невероятные приключения Шурика», где Копейкин блестяще справился с двойной ролью — Сыроежкина и Электроника, доказав свой комедийный талант.
Но самое интересное ждет зрителей в ближайшем будущем. На стадии производства находятся проекты «Пропавший» и биографический фильм о рэпере, где Слава примерит на себя образ самого Басты. Это обещает быть громкой премьерой. А уже 1 октября 2026 года в прокат выходит семейная сказка «Царевна Несмеяна», где Копейкин сыграет главную роль Еремы вместе с Анастасией Красовской. Тизер-трейлер картины был опубликован в начале июня, и публика ждет нового превращения «плохого парня» Турбо в былинного героя.
Сейчас Копейкин живет работой. Свободное время он проводит у плиты — страсть к готовке, привитая отцом, осталась с ним навсегда. Он признается, что идеальная девушка для него не та, что похожа на «стандартную красавицу с обложки». Ему нужна «эмоция» и любовь к искусству жизни. Пока что он выбирает карьеру, ведь, как он сам выразился в беседе с Идой Галич, быть «удобным партнером» в акробатике отношений он учится до сих пор.