14 июня 2026, 18:09

Слава Копейкин (Фото: Instagram*@ slava.kopeykin)

Актеру, взорвавшему рейтинги ролью лихого Турбо в сериале «Слово пацана», Славе Копейкину 15 июня исполняется 28 лет. Этот московский парень прошел тернистый путь от официанта и аниматора в костюме Супермена до одного из самых обсуждаемых молодых актеров страны. Его карьера — это стремительный взлет и череда громких слухов, его личная жизнь — это хоровод интриг. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Славы Копейкина Тайны личной жизни Стычка на площадке и страх славы Жизнь артиста сегодня



Биография Славы Копейкина

Слава Копейкин (Фото: Instagram*@ slava.kopeykin)

Тайны личной жизни

«Я ей написал: "Здрасте. Это твой «краш»". Только у нее закрыты все сообщения... Мы поприкалывались просто. А из этого раздули уже историю любви», — рассказывал артист на шоу «Вписка», разрушая надежды фанатов на звездный роман.

Слава Копейкин и Яна Енжаева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

«Это не про обиду... А про понимание того, что меня не выбирают, и тогда зачем мне тут?» — делился артист.

Стычка на площадке и страх славы

Слава Копейкин (Фото: Instagram*@ slava.kopeykin)

«Обезьяна меня обижала, Филя. Я на него обижен до сих пор. Да он мешал мне играть сцену, он не хотел играть. Он просто упирался в дверной проем и не давал мне проходить… А мне с ним играть, он из меня выдирается просто, пытается вылезти, а я иду. Мне еще текст говорить! В общем, не заладилось у нас с Филей», — цитирует Копейкина 5-tv.ru.

Жизнь артиста сегодня