На самом деле её зовут Алла и она старше на 7 лет? Мифы и правда о Яне Рудковской. Украденный жених и суды с Батуриным
Задолго до того, как стать успешным продюсером, иконой стиля и супругой Евгения Плющенко, Яна Рудковская фигурировала в заголовках совсем иного толка. Бурный роман с женатым миллиардером Виктором Батуриным, громкие судебные тяжбы, отчаянная борьба за сына и упорные слухи о смене возраста и имени — кажется, её биография насквозь пропитана тайнами и противоречиями. Что на самом деле происходит за закрытыми дверями звёздной семьи, расскажет «Радио 1».
Тайна Яны РудковскойПо официальной версии, Яна Рудковская родилась 2 января 1975 года в Костанае, а детство провела в Барнауле. Отец — офицер, командовавший Алтайским лётным училищем, мать — невролог, кандидат наук. Однако уже много лет ходят слухи, что на самом деле Яну зовут Алла и она старше на целых 7 лет. В 2022 году Рудковская попыталась положить конец сплетням, опубликовав в соцсетях фотографию своего свидетельства о рождении.
Школу будущая знаменитость окончила с серебряной медалью. Затем целеустремлённая абитуриентка подала документы сразу на три факультета: иностранные языки, юриспруденцию и медицину. Мама убедила выбрать последний. Первым гражданским мужем Яны стал Евгений Мухин.
Ради него она переехала в Сочи, где в 1998 году открыла сеть салонов красоты. Этот проект стал стартом предпринимательской карьеры Рудковской: благодаря образованию и деловой хватке имя предпринимательницы начало звучать в широких кругах. В 2001 году Рудковская получила права на развитие в России сети салонов Franck Provost, запустив проект в Сочи и позже расширив его до Москвы. Два года спустя она открыла сеть бутиков Grand La Scala, где представлялись премиальные бренды вроде Gucci и Roberto Cavalli. Делая ставку на южную столицу и состоятельных туристов, Яна последовательно объединила бьюти- и фэшн-направления, окончательно закрепив за собой статус одной из самых успешных женщин на юге России.
Увела мужа лучшей подруги и поддержала борьбу за её ребёнка?Позже у Яны появилась близкая подруга — танцовщица Юлия Салтовец. Мать Юлии впоследствии утверждала, что Рудковская ей завидовала. Причина была в том, что девушка готовилась выйти замуж за Виктора Батурина — состоятельного бизнесмена. Со слов родительницы, Яна решила увести жениха, причём практически сразу после свадьбы. Началось всё с якобы деловых ужинов и встреч, которые позже переросли в роман. Юлия узнала об измене супруга и сразу подала на развод. Яна не стала медлить и вскоре вышла замуж за бизнесмена, однако создать крепкую семью так и не получилось. Развод вылился в громкий публичный скандал и долгие судебные тяжбы. Основным камнем преткновения стал спор об опеке над детьми. После расторжения брака Батурин оставил обоих сыновей у себя — Андрея (рождённого в первом браке с Юлией Салтовец) и Николая (их общего с Рудковской ребёнка). В ответ Яна инициировала иски, пытаясь вернуть детей.
Судебное противостояние было крайне острым. Батурин стремился представить Рудковскую в роли нерадивой матери, но суды заняли её сторону и подтвердили право Яны на опеку. Окончательно дети вернулись к матери лишь после ареста Батурина в 2011 году по делу о мошенничестве.
Скандал с Биланом и другие трудности продюсераКогда салоны красоты заработали автономно, Рудковская переключилась на музыкальный бизнес. Её первым проектом стал Дима Билан, оставшийся без продюсера после смерти Юрия Айзеншписа. Позже она продвигала Алексу, Сабрину, а затем и сына Николая (псевдоним Kolyas).
В 2008 году Яна получила премию как лучший продюсер, а через год выпустила книгу о пути к успеху на эстраде. Параллельно она развивала медиапроекты: запустила шоу на СТС, открыла академию STARS, вела программы на MTV и «Муз-ТВ», учредила детскую премию Kinder MUZ Awards. Участвовала в третьем сезоне «Звёздного льда», а в 2019 году вместе с семьёй снялась в реалити «ЯнаСупер». Несмотря на скандал с Биланом в 2019 году, когда певец вышел на сцену нетрезвым, Рудковская поддержала артиста, и они продолжили работу. Сегодня она сотрудничает с Юлианной Карауловой, группой «Градусы» и ледовыми шоу Плющенко. В 2023 году Яна появилась в шоу «Маска» в образе Лисёнка: судьи сразу её раскрыли, а сын, не знавший об участии мамы, искренне болел за другого персонажа.
Знакомство с Плющенко и Гном ГномычВ 2007 году в Лондоне Рудковская познакомилась с фигуристом Евгением Плющенко, а спустя два года они поженились. Отношения до свадьбы были непростыми: во время одной из ссор за Яной даже ухаживал дизайнер Филипп Плейн. В 2013 году у пары родился сын Александр, получивший прозвище Гном Гномыч. В 2019 году брак пережил кризис: взгляды супругов на отдых разошлись.
Плющенко, устав от светской жизни, стал домоседом, тогда как Рудковская, наоборот, лишь набирала социальную активность. Эти разногласия провоцировали ссоры, которые Яна объясняла кризисом среднего возраста мужа. 25 сентября 2020 года в семье появился второй сын Арсений.
Скандал, в центре которого оказался сын фигуристаСын Евгения Плющенко от первого брака Егор Ермак долго оставался в тени, и поклонники лишь гадали, почему родственники не общаются. Называли разные причины: ревность Яны Рудковской, влияние бывшей жены Плющенко Марии или нежелание самого Егора.
Свою версию событий сын фигуриста изложил в беседе с Денисом Пархоменко. Он обвинил отца в нежелании контактировать. Через несколько дней в конфликт вмешался 13-летний Александр Плющенко и пролил свет на происходящее. По его словам, Егора интересовали лишь деньги.
«Мы с братом сами зарабатываем с четырёх лет... А ты звонил папе, потому что тебе деньги нужны постоянно. Деньги, деньги, деньги... Поэтому папа тебе уже не отвечал», — заявил Александр Плющенко в видеообращении к старшему брату Егору Ермаку.