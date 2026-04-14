«На такое способен лишь бесчувственный человек»: Полина Диброва о возвращении в дом бывшего мужа

14 апреля 2026, 14:32

Полина Диброва призналась, что ей тяжело приходить в прежний дом

Бывшая жена журналиста Дмитрия Диброва Полина призналась: ей тяжело переступать порог прежнего дома. Семья прожила там много лет.





В подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv ведущему Георгию Иващенко она сказала, что не сможет приходить в это жилище и улыбаться. По мнению Дибровой, так ведет себя только бесчувственный человек.





«Это огромная часть жизни. Очень любимая. Я и Дима вложили туда много сил. Ты принимаешь решение, но оно не делает расставание легким», — отметила она.