«На такое способен лишь бесчувственный человек»: Полина Диброва о возвращении в дом бывшего мужа
Полина Диброва призналась, что ей тяжело приходить в прежний дом
Бывшая жена журналиста Дмитрия Диброва Полина призналась: ей тяжело переступать порог прежнего дома. Семья прожила там много лет.
В подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv ведущему Георгию Иващенко она сказала, что не сможет приходить в это жилище и улыбаться. По мнению Дибровой, так ведет себя только бесчувственный человек.
«Это огромная часть жизни. Очень любимая. Я и Дима вложили туда много сил. Ты принимаешь решение, но оно не делает расставание легким», — отметила она.
Полина добавила, что инициатору разрыва пережить такой этап еще труднее. Сыновья, по ее словам, тоже не стремятся приезжать туда, потому что им тяжело. Один из мальчиков уже сказал матери, что вырастет и купит этот особняк.
О расставании Дмитрия и Полины сообщили в прошлом году. Пара жила вместе с 2009 года и воспитывала троих сыновей. Позже Полина рассказала о романе с бизнесменом Романом Товстиком.