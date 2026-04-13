Фанаты жестко раскритиковали первое за долгое время выступление Джастина Бибера

Бибера раскритиковали за «ленивое» выступление на фестивале Coachella

Фото: Instagram* / @jusitinbiebeir

В США прошёл первый уик‑энд фестиваля Coachella‑2026. Одним из хедлайнеров стал Джастин Бибер. Долгожданное возвращение артиста на сцену обернулось критикой в социальных сетях.





Фанатам не понравилось «ленивое» выступление Джастина. Вместо ожидаемого шоу, состоящего из любимых песен артиста, он исполнил несколько композиций из своего альбома Swag. А после певец, сидя на табурете с ноутбуком, просматривал свои старые клипы и подпевал им. Это вызвало негодование среди фанатов.



На фоне слухов о рекордном гонораре в 10 миллионов долларов в сети Джастина начали обвинять в мошенничестве.





«Джастин Бибер обманом выманил у Coachella 10 миллионов долларов за воспроизведение песен с YouTube», — написал один из пользователей.

«Если бы Сабрина Карпентер делала то же, что сейчас делает Джастин Бибер, её карьера была бы окончена», — говорят в сети.