Фанаты жестко раскритиковали первое за долгое время выступление Джастина Бибера
Бибера раскритиковали за «ленивое» выступление на фестивале Coachella
В США прошёл первый уик‑энд фестиваля Coachella‑2026. Одним из хедлайнеров стал Джастин Бибер. Долгожданное возвращение артиста на сцену обернулось критикой в социальных сетях.
Фанатам не понравилось «ленивое» выступление Джастина. Вместо ожидаемого шоу, состоящего из любимых песен артиста, он исполнил несколько композиций из своего альбома Swag. А после певец, сидя на табурете с ноутбуком, просматривал свои старые клипы и подпевал им. Это вызвало негодование среди фанатов.
На фоне слухов о рекордном гонораре в 10 миллионов долларов в сети Джастина начали обвинять в мошенничестве.
«Джастин Бибер обманом выманил у Coachella 10 миллионов долларов за воспроизведение песен с YouTube», — написал один из пользователей.
Многие стали сравнивать выступление Бибера с перформансом Сабрины Карпентер, которая также была хедлайнером первого дня калифорнийского фестиваля. Она продемонстрировала грандиозное шоу, что только усилило критику.
«Если бы Сабрина Карпентер делала то же, что сейчас делает Джастин Бибер, её карьера была бы окончена», — говорят в сети.
Однако, как отмечает издание Super, для истинных фанатов его выступление стало трогательным. На фоне тяжелого периода жизни Бибера такое обращение к себе из прошлого многое значит для поклонников его творчества.