«Сильно болеет»: Анастасия Волочкова помирилась с дочерью
Балерина Анастасия Волочкова помирилась с дочерью Ариадной
Балерина Анастасия Волочкова воссоединилась с дочерью Ариадной и её супругом Никитой. Об этом стало известно 16 июня.
Встреча, которой предшествовала многомесячная холодность, состоялась в Санкт-Петербурге. Туда экс-прима Большого театра приехала навестить тяжелобольного отца.
«Он сильно болеет. Конечно, увиделась и с мамой. Потом приехала Ариадна и ее супруг Никита», — цитирует знаменитость Общественной Службой Новостей.
По словам Волочковой, атмосфера оказалась тёплой и доброжелательной. Стороны смогли обсудить накопившиеся недоразумения и, как выразилась балерина, «зарыли топор войны». Инцидент исчерпан, и обе семьи настроены на дальнейшее общение.