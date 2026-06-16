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«Сильно болеет»: Анастасия Волочкова помирилась с дочерью

Балерина Анастасия Волочкова помирилась с дочерью Ариадной
Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Балерина Анастасия Волочкова воссоединилась с дочерью Ариадной и её супругом Никитой. Об этом стало известно 16 июня.



Встреча, которой предшествовала многомесячная холодность, состоялась в Санкт-Петербурге. Туда экс-прима Большого театра приехала навестить тяжелобольного отца.

«Он сильно болеет. Конечно, увиделась и с мамой. Потом приехала Ариадна и ее супруг Никита», — цитирует знаменитость Общественной Службой Новостей.

По словам Волочковой, атмосфера оказалась тёплой и доброжелательной. Стороны смогли обсудить накопившиеся недоразумения и, как выразилась балерина, «зарыли топор войны». Инцидент исчерпан, и обе семьи настроены на дальнейшее общение.
Никита Кротов

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