Анастасия Волочкова попала в неловкую ситуацию на сцене и потеряла волосы
Анастасия Волочкова оказалась в центре внимания после курьёзного случая во время концерта. Во время чтения стихотворения на сцене у артистки неожиданно отвалился пышный накладной хвост.
Видео момента быстро разлетелось по соцсетям после публикации блогера Александра Смольникова. На кадрах видно, как волосы падают прямо на сцену, однако сама балерина не растерялась и отреагировала с юмором.
Анастасия Волочкова посмеялась над произошедшим, отшутилась перед зрителями и продолжила выступление как ни в чём не бывало.
В комментариях пользователи разделились во мнениях. Одни раскритиковали артистку и предположили, что она могла находиться в нетрезвом состоянии. Другие, наоборот, похвалили Волочкову за самоиронию и умение достойно выйти из неловкой ситуации.
