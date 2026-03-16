«15 лет — это уже не ребенок»: как «Ледниковый период» изменил жизнь Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Правда, которую скрывали 10 лет
Когда в 2007 году на экраны вышли «Папины дочки», 12-летняя Лиза Арзамасова мгновенно стала народной любимицей. Образ Галины Сергеевны — очкастой отличницы с недетским умом — приклеился к ней намертво. Казалось, что эта девочка так и останется вечным подростком из ситкома, но 17 марта Елизавета Арзамасова отмечает свой 31-й день рождения, и за плечами у неё уже не только солидная фильмография, но и опыт взрослой жизни с её драмами и скандалами. В последнее время всё чаще можно услышать об актрисе как о молодой супруге известного фигуриста Ильи Авербуха. Подробнее о жизни кинозвезды читайте в материале «Радио 1».
Юная актриса
Елизавета Арзамасова родилась 17 марта 1995 года в городе Москва. С самого детства девочка мечтала стать актрисой, и мама помогла ребенку как можно раньше исполнить эту мечту. Когда Лизе было четыре года, она начала посещать музыкальную студию при ГИТИСе и активно участвовать в кастингах на роли в кино. Первые эпизодические роли актриса начала получать с шести лет — в картинах «Ковчег», «Всадник по имени смерть» и «Место под солнцем». С 2004 года Елизавета начала выступать на сцене театра. Она сыграла главную роль в мюзикле «Энни», в опере «Анастасия» и постановке «Человек-подушка».
Кроме съемок в кино и работы в театре, Арзамасова активно занималась музыкой. В 15 лет актриса выпустила свою первую песню «Я твое солнце». Спустя два года последовала следующая композиция «Предвкушение». К всеобщему удивлению, после окончания школы Арзамасова решила не продолжать обучение в сфере актёрского мастерства. Вместо этого она выбрала продюсерское направление в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания. Девушка посчитала, что это направление более перспективно для её будущего.
Сейчас фильмография актрисы насчитывает порядка 75 ролей. Наиболее яркими работами актрисы в кино можно назвать ленты «Любовь в большом городе», «72 часа», «Осиное гнездо», «Портрет второй жены», «Укрощение свекрови», «Легенды Орлёнка» и, конечно же, «Папины дочки».
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух
Вокруг личной жизни юной актрисы ходило множество слухов. Поклонники упорно сватали её то к партнеру по «Папиным дочкам» Филиппу Бледному, с которым они играли Ромео и Джульетту в театре, то к актеру Максиму Колосову, то к певцу Родиону Газманову. Сама Лиза всегда жестко пресекала эти домыслы, заявляя, что журналисты путают дружбу с романтикой.
Сегодня Арзамасова — счастливая жена и мать двоих детей. В августе 2021 года у супругов родился сын Лев, а спустя 3 года дочка Лия. Супруг актрисы, всеми известный фигурист Илья Авербух, старше жены на 20 лет. Однако разница в возрасте не помешала паре выстроить крепкие семейные отношения.
Влюбленные сыграли тихую свадьбу в декабре 2020 года. Для поклонников пары отношения звезд стали большим удивлением. Возник логичный вопрос: когда зародилась любовь у этих, казалось бы, столь далеких людей? У фанатов имеются предположения, что пара начала общаться еще в далеком 2010 году, когда совместно работали на проекте «Ледниковый период». К тому времени Авербух только что завершил бракоразводный процесс с Ириной Лобачёвой, а юная актриса ещё училась в школе и собиралась отметить свой пятнадцатый день рождения. Масла в огонь сплетен о давней любви актрисы и фигуриста подлила ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина в 2020 году.
«Уверена, что их роман начался в 2012 году, когда Илья позвал ее на главную роль в ледовое шоу по мотивам мультсериала ''Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир''. Это был единственный случай за всю историю его постановок, когда главную роль катала непрофессиональная фигуристка. Видимо, Авербух сделал такой подарок Лизе, пригласив ее на главную роль в свою постановку. Почему они скрывали свои отношения? Лизе тогда было всего 17 лет. Илья, видимо, посчитал, что общество не примет его связь с несовершеннолетней девушкой», — заявляла Родина в интервью телеканалу ren.tv.
Вторая волна скандала вспыхнула весной 2025 года. Илья Авербух тогда дал интервью Ксении Собчак, где его спросили о начале отношений с несовершеннолетней на тот момент Арзамасовой. Ответ фигуриста поверг общественность в шок:
«15 лет — это уже не ребёнок. Это уже женщина. У неё всё было».
Эти слова вызвали бурю негодования. В обществе посчитали, что олимпийский призер фактически оправдывает интерес к 15-летней девочке. Скандал разгорелся с такой силой, что Авербуху пришлось публично извиняться и записывать видеообращение. Он назвал свои слова «безответственной глупостью» и заявил, что не имел в виду ничего сексуального, а говорил о личностной зрелости.
Фигурист поделился отметил, что до достижения Лизой совершеннолетия их отношения носили исключительно профессиональный характер. Однако после встречи на каком-то мероприятии они решили быть вместе. Впрочем, как было на самом деле, не имеет значения при сложившейся благополучной семье актрисы и фигуриста.
Чем сейчас занимается Арзамасова
После рождения детей актриса брала паузу в съемках и всю себя посвящала семье. Сейчас Елизавета вернулась к работе, на экраны уже вышло продолжение сериала «Папины дочки. Мама вернулась» и «Папины дочки. Новые-4». Актриса продолжает заниматься благотворительностью и быть попечителем фонда «Старость в радость». Семья не мешает карьере Арзамасовой, муж с уважением относится к желанию молодой жены развиваться в профессии и при случае помогает ей с детьми.
Главным сюрпризом 2026 года станет семейная комедия «Оливка, Игорек и Рекс», где Арзамасова сыграла маму необычной девочки, понимающей язык животных. Премьера этого теплого ретро-проекта ожидается зрителями с нетерпением. Сама Лиза признается, что счастье сейчас для неё — это возможность совмещать работу и семью, где растут маленькие дети.