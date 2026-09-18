Начинал дворником, а прославился на всю страну в «Кто в доме хозяин?»: как Андрей Носков стал звездой кино и почему его до сих пор помнят?
Андрей Носков прошел путь от студента, который мыл полы в общежитии, до востребованного актера театра и кино. Широкую известность ему принес ситком «Кто в доме хозяин?», однако главной частью своей профессии артист считает сцену. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и учеба Андрея НосковаАндрей Носков родился в сентябре 1972 года в Новой Каховке на юге Украины. Он рос в семье инженеров вместе с младшим братом Ильей. Родители не имели отношения к искусству, но Андрей с детства тянулся к творчеству. Он участвовал в школьных постановках и праздниках. Уже в 12–13 лет мальчик начал думать об актерской профессии. Студенческие годы Носкова пришлись на непростые 1990-е. Чтобы обеспечивать себя, он работал дворником и уборщиком в общежитии. Артист мыл туалеты и не скрывает этот опыт.
Театр, переезд в Москву и работа в БДТТворческий путь Андрея Носкова начался еще на третьем курсе. На протяжении трех лет он играл на сцене Ленинградского ТЮЗа. После получения диплома актер еще два года служил в петербургском театре, однако стремился к более масштабным задачам. Носков отправился в Москву, но сразу получить заметную роль не смог. Два года он ходил на кастинги. Иногда артиста утверждали, но проекты срывались. В какой-то момент Андрей задумался о смене профессии и устроился риелтором. За это время он сдал лишь две квартиры, после чего вернулся в актерскую среду.
В 1998 году Носков начал работать в Большом драматическом театре. Там он играл в спектаклях «Отец» и «Борис Годунов». Параллельно актер поступил в аспирантуру на кафедру сценического движения родного вуза. Позднее он стал ассистентом-преподавателем. Сотрудничество с Театром эстрады имени Аркадия Райкина позволило Носкову проявить себя как режиссеру. Он поставил спектакли «Фарс. Мажор» и «Здрасьте, я ваша тетя!». В обеих постановках Андрей исполнил главные роли.
Театральное товарищество братьев НосковыхВ 2004 году Андрей и Илья Носковы создали театральное товарищество «Носковы и компания». Старший брат стал художественным руководителем, а младший помогал в организации работы. На сцене товарищества появились спектакли «Путешествие», «Игры любви» и «Конец цитаты». Зрители особенно тепло приняли эти постановки.
Андрей Носков пробовал силы и в сценарном деле. Он написал сценарий, но не нашел продюсеров, готовых реализовать идею. Тогда актер сам занял режиссерское кресло. Весной 2021 года состоялась премьера спектакля «Главный элемент», созданного по произведению Натальи Мошиной «К звездам».
Фильмы и сериалы с Андреем НосковымВ кино Андрей Носков дебютировал в 1993 году. Популярность пришла к нему после выхода комедийного ситкома «Кто в доме хозяин?». Работа в сериале требовала жесткого графика, но принесла актеру любовь зрителей. Многие поклонники назвали Носкова новым секс-символом. После успеха ситкома артист получил немало предложений. Он не ограничивал себя одним типом ролей и появлялся в разных жанрах. Спустя два года после «Кто в доме хозяин?» вышла комедия «Укрощение строптивых», где Носков сыграл успешного предпринимателя по прозвищу Мурзик.
В фильмографии актера есть картина «Человек с бульвара Капуцинок», а также сериалы «Морские дьяволы. Судьбы» и «Литейный». Несмотря на экранную востребованность, Андрей Носков называет себя прежде всего театральным человеком.