18 сентября 2026, 13:49

Андрей Носков (Фото: РИА Новости/Игорь Руссак)

Андрей Носков прошел путь от студента, который мыл полы в общежитии, до востребованного актера театра и кино. Широкую известность ему принес ситком «Кто в доме хозяин?», однако главной частью своей профессии артист считает сцену. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и учеба Андрея Носкова Театр, переезд в Москву и работа в БДТ Театральное товарищество братьев Носковых Фильмы и сериалы с Андреем Носковым Жена Андрея Носкова и дети Коронавирус и отмена работы Чем Андрей Носков занимается сейчас

Детство и учеба Андрея Носкова

Театр, переезд в Москву и работа в БДТ

Театральное товарищество братьев Носковых

Андрей Носков (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Фильмы и сериалы с Андреем Носковым

Жена Андрея Носкова и дети

Коронавирус и отмена работы

Чем Андрей Носков занимается сейчас