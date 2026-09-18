Концерты Канье Уэста в Петербурге не отменены — стало известно, что происходит
Концерты Канье Уэста в Петербурге пока не отменены, заявили организаторы Say Agency. При этом афиша российских выступлений действительно исчезла с официального сайта артиста, что и породило слухи о возможном срыве шоу.
В агентстве объясняют происходящее тяжёлой реакцией Канье на волну хейта и внимание к его персоне в России. По словам гендиректора Say Agency Анны Субчевой, артист и его команда переживают из-за происходящего, а сообщения и звонки буквально не прекращаются.
Организаторы утверждают, что репутационные риски для артиста сейчас очевидны, а психологически такая ситуация даётся ему непросто. Исчезновение афиши с сайта поэтому считают объяснимым и связывают происходящее в том числе с массированной атакой со стороны конкурентов.
При этом подготовка к выступлениям, по словам агентства, продолжается и находится на завершающей стадии. Остались отдельные организационные нюансы, которые, как утверждают организаторы, невозможно решить быстрее.
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