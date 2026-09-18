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Концерты Канье Уэста в Петербурге не отменены — стало известно, что происходит

Афиша Канье Уэста исчезла с сайта, но концерты в России остаются в силе
Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Концерты Канье Уэста в Петербурге пока не отменены, заявили организаторы Say Agency. При этом афиша российских выступлений действительно исчезла с официального сайта артиста, что и породило слухи о возможном срыве шоу.



В агентстве объясняют происходящее тяжёлой реакцией Канье на волну хейта и внимание к его персоне в России. По словам гендиректора Say Agency Анны Субчевой, артист и его команда переживают из-за происходящего, а сообщения и звонки буквально не прекращаются.

Организаторы утверждают, что репутационные риски для артиста сейчас очевидны, а психологически такая ситуация даётся ему непросто. Исчезновение афиши с сайта поэтому считают объяснимым и связывают происходящее в том числе с массированной атакой со стороны конкурентов.

При этом подготовка к выступлениям, по словам агентства, продолжается и находится на завершающей стадии. Остались отдельные организационные нюансы, которые, как утверждают организаторы, невозможно решить быстрее.

Софья Метелева

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