Концерты Канье Уэста в Петербурге не отменены — стало известно, что происходит

18 сентября 2026, 13:00

Афиша Канье Уэста исчезла с сайта, но концерты в России остаются в силе

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Концерты Канье Уэста в Петербурге пока не отменены, заявили организаторы Say Agency. При этом афиша российских выступлений действительно исчезла с официального сайта артиста, что и породило слухи о возможном срыве шоу.