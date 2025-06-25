«Надеюсь, хватит ума не менять фамилию»: дочь Волочковой до сих пор не познакомила маму с родителями мужа
Волочкова призналась, что дочь не познакомила её с родителями мужа
Анастасия Волочкова призналась, что до сих пор не знакома с родителями мужа своей дочери Ариадны. Однако это нисколько не волнует балерину, которая уверена, что ей не следует общаться с новоиспечёнными сватами.
Свадьба Ариадны Волочковой и Никиты Григоряна состоялась два месяца назад. Девушка обвенчалась с избранником, но отказалась ставить штамп в паспорте. Танцовщица решение дочери поддержала. Более того, она убеждена, что наследнице не стоит брать фамилию супруга.
«Я очень надеюсь, что у Ариадны хватит ума не менять фамилию на Григорян. Но я не буду настаивать на том, чтобы Ариадна дала внукам нашу фамилию. Хотя, может, ей самой этого захочется», – подчеркнула Волочкова в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1».Волочкова добавила, что не знакома с новыми родственниками дочери, но и не считает это чем-то важным, поэтому не настаивает на встрече.
«Я была знакома с родственниками бывшего мужа, и ни к чему хорошему это не привело», – уточнила артистка.Напомним, что мачеха Ариадны телеведущая Елена Николаева ранее сообщала, что основная свадьба пары состоится летом в Москве. На торжество приглашены все близкие жениха и невесты.
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