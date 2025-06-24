«Сделал из всех девушек проституток»: Волочкова обвинила в домогательствах звезду «Мариинки»

24 июня 2025, 12:00

Анастасия Волочкова: Махар Вазиев из «Мариинки» ставил условия личного характера

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Анастасия Волочкова неоднократно утверждала, что истинной причиной ухода из Мариинского театра стал конфликт. По словам балерины, её отношения с экс-руководителем балетной труппы театра испортились из-за того, что ей стали поступать предложения интимного характера.







«К власти Мариинского театра пришел Махар Вазиев и первая, к кому он полез, была я. Он ставил мне условия личного характера — постель. На тот момент я была в отношениях с его лучшим другом. Он также финансовые условия ставил. Говорил, что будет делать контракты, а я должна буду отдавать деньги. Я не согласилась, не хотела строить карьеру через постель. Он не давал хореографам со мной работать, менял партнеров в день выступления. Он сначала разрушил все в Мариинском театре, сделал из все девушек проституток», — поделилась откровением балерина в подкасте Георгия Иващенко на «Радио 1».