10 июля 2025, 15:42

Надежда Сысоева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Кто не знает энергичную блондинку Надю Сысоеву? Стоит ей выйти на сцену, и зал оживает. В последнее время Надя редко появляется на ТВ, а поклонники уверены, что она увлеклась запрещёнными веществами и кардинально изменилась. Что же случилось с Сысоевой и как она живёт сейчас? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и начало творческого пути Пробуждение артистизма Признание и успех Кино и телевидение Личная жизнь Современные реалии

Ранние годы и начало творческого пути

Фото: iStock/Shumoff



Пробуждение артистизма

Фото: iStock/Standart



Признание и успех

Кино и телевидение

Личная жизнь

Фото: iStock/Wirestock



Современные реалии